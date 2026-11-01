我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

惠特尼山死亡的男子 被確認是灣區49歲華裔男

華男提前續駕照 竟被告知已失效半年 DMV這話讓他傻眼

Lisa帶媽約會 暗示曖昧對象埋單遭拒 網論戰：為何要付

記者陳穎╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Lisa上美國Podcast節目分享過去一段曖昧經驗，結果掀起網友論戰。(取材自...
Lisa上美國Podcast節目分享過去一段曖昧經驗，結果掀起網友論戰。(取材自Instagram)

AI摘要

文章摘要整理：

Lisa在節目中回憶，曾帶媽媽與好友用餐時試探曖昧對象是否埋單，卻遭直接拒絕；她認為這反映出對方在約會中的誠意與重視程度，也引發網友對付費責任的討論。

南韓人氣女團BLACKPINK成員Lisa近日登上美國Podcast節目「Therapuss」，分享過去一段曖昧經驗。她透露，當時帶著媽媽和好友到自己最喜歡的壽司店吃飯，半開玩笑詢問正在曖昧的對象是否願意埋單，沒想到對方竟當場回絕，最後還是由她自己結帳，讓她把這段經歷當成感情中的警訊。

Lisa在節目中聊到感情中有哪些不能忽視的警訊時，分享了上述過往。她回憶，當時與媽媽、好友一起到壽司店用餐，席間曾開玩笑問曖昧對象：「你要幫我們付錢嗎？」沒想到男方毫不猶豫地回答：「哈哈，不要。」

Lisa坦言，當下還以為對方只是在開玩笑，甚至期待男方可能只是嘴上拒絕，私底下卻偷偷把帳單結清，給她一個驚喜。沒想到直到整頓飯結束，對方始終沒有任何表示，最後仍由她自己付帳，讓她相當錯愕。

聽完Lisa的分享，主持人也忍不住提出看法，認為如果男方當時正在追求她、試圖贏得她的好感，似乎應該展現更多誠意。Lisa則進一步解釋，自己並不是每次約會都期待男方付錢，也有能力負擔餐費，真正讓她在意的是當時媽媽和好友都在場，如果對方願意主動埋單，會讓她感受到被重視，以及對方願意付出的心意。

這段往事曝光後，也在網路上掀起兩派討論。有人認為，既然男方正在追求Lisa，主動請客確實能展現貼心與誠意；但也有網友認為，男方本來就沒有義務替Lisa及親友支付餐費，拒絕埋單不代表小氣，雙方對約會及金錢往來的期待不同，才是這段互動引發爭議的原因。

精華 FAQ

  • 她提到自己帶著媽媽和好友去最喜歡的壽司店吃飯，當時半開玩笑問曖昧對象是否願意埋單，沒想到對方直接拒絕，最後仍由她自己結帳。

  • Lisa表示，她不是每次約會都期待男方付款，而是在意對方是否願意展現心意。當時媽媽和好友都在場，她原本希望對方能主動付錢，讓她感受到被重視。

  • 支持者認為男方若在追求Lisa，主動請客能展現誠意；反對者則認為他沒有義務替她和親友買單，拒絕埋單不代表小氣，爭議在於雙方對約會金錢觀不同。

BLACKPINK 南韓

上一則

張東健結婚16年 老婆高素榮認了：個性興趣零交集

下一則

萬聖節全家福照 實境秀女星扮賈姬引社群眾怒

延伸閱讀

太整齊反踩雷？ 護理師戀上年薪百萬男「完美又可愛」 打開冰箱見1幕心涼了

太整齊反踩雷？ 護理師戀上年薪百萬男「完美又可愛」 打開冰箱見1幕心涼了
12星座女「戀愛地雷」大公開 天蠍座一特質讓情人心累想分手

12星座女「戀愛地雷」大公開 天蠍座一特質讓情人心累想分手
周子瑜新戀情？媽媽罕見護女發聲：曝男方真實身分「是好朋友」

周子瑜新戀情？媽媽罕見護女發聲：曝男方真實身分「是好朋友」
23歲成人女星月收100萬美元 霸氣喊願包養男友 會倒垃圾更加分

23歲成人女星月收100萬美元 霸氣喊願包養男友 會倒垃圾更加分

熱門新聞

鄭欣宜去年參加「歌手2025」，卻因傷退出演出。（取材自微博）

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

2026-10-23 13:35
翁虹愛女劉蒔(右)不僅學業表現出色，面對男同學追求也有自己的主見。(取材自微博)

愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

2026-10-25 06:00
71歲戲骨畢彥君演過許多經典角色。(取材自微博)

演活「慶餘年」等經典角色 戲骨畢彥君搭公車被認出 贏得熱烈掌聲

2026-10-24 03:00
劉濤出席活動，疑似遭過度肢體碰觸。圖／摘自微博

「瑯琊榜」女星當眾遭戳胸摟腰 頻側身閃躲 網轟：慣犯

2026-10-28 10:14
周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09
大陸首部人工智慧（AI）深度參與製作的院線長片《三星堆：未來往事》23日上映。圖／取自微博

中國首部AI院線長片《三星堆》票房慘 連2天場均僅2人

2026-10-26 16:45

超人氣

更多 >
不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店
瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉

瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉
加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃

加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃
美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」

美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」
民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的

民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的