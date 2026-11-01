Lisa帶媽約會 暗示曖昧對象埋單遭拒 網論戰：為何要付

Lisa上美國Podcast節目分享過去一段曖昧經驗，結果掀起網友論戰。(取材自Instagram)

AI摘要 文章摘要整理： Lisa在節目中回憶，曾帶媽媽與好友用餐時試探曖昧對象是否埋單，卻遭直接拒絕；她認為這反映出對方在約會中的誠意與重視程度，也引發網友對付費責任的討論。

南韓 人氣女團BLACKPINK 成員Lisa近日登上美國Podcast節目「Therapuss」，分享過去一段曖昧經驗。她透露，當時帶著媽媽和好友到自己最喜歡的壽司店吃飯，半開玩笑詢問正在曖昧的對象是否願意埋單，沒想到對方竟當場回絕，最後還是由她自己結帳，讓她把這段經歷當成感情中的警訊。

Lisa在節目中聊到感情中有哪些不能忽視的警訊時，分享了上述過往。她回憶，當時與媽媽、好友一起到壽司店用餐，席間曾開玩笑問曖昧對象：「你要幫我們付錢嗎？」沒想到男方毫不猶豫地回答：「哈哈，不要。」

Lisa坦言，當下還以為對方只是在開玩笑，甚至期待男方可能只是嘴上拒絕，私底下卻偷偷把帳單結清，給她一個驚喜。沒想到直到整頓飯結束，對方始終沒有任何表示，最後仍由她自己付帳，讓她相當錯愕。

聽完Lisa的分享，主持人也忍不住提出看法，認為如果男方當時正在追求她、試圖贏得她的好感，似乎應該展現更多誠意。Lisa則進一步解釋，自己並不是每次約會都期待男方付錢，也有能力負擔餐費，真正讓她在意的是當時媽媽和好友都在場，如果對方願意主動埋單，會讓她感受到被重視，以及對方願意付出的心意。

這段往事曝光後，也在網路上掀起兩派討論。有人認為，既然男方正在追求Lisa，主動請客確實能展現貼心與誠意；但也有網友認為，男方本來就沒有義務替Lisa及親友支付餐費，拒絕埋單不代表小氣，雙方對約會及金錢往來的期待不同，才是這段互動引發爭議的原因。