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Lisa抱怨帶媽媽赴約會「男生卻沒請客」 網掀論戰：為何要付

記者陳穎／即時報導
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南韓女團BLACKPINK成員Lisa近日一段關於約會對象沒有請客的談話引起爭論...
南韓女團BLACKPINK成員Lisa近日一段關於約會對象沒有請客的談話引起爭論。圖為她9月11日出席個人紀錄片「Always Lalisa」在多倫多影展的放映活動。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

BLACKPINK成員Lisa在Podcast分享，曾帶媽媽與好友赴壽司店約會，卻遭曖昧對象拒絕買單，讓她視為感情警訊並引發網路論戰。

南韓人氣女團BLACKPINK成員Lisa近年積極拓展歐美演藝版圖，近日登上美國Podcast節目「Therapuss」，意外分享過去一段令人傻眼的曖昧經驗。她透露，曾帶著媽媽和好友到自己最喜歡的壽司店吃飯，當時半開玩笑詢問正在曖昧的對象是否願意買單，沒想到對方竟當場回絕，直到用餐結束也沒有掏錢，最後還是由她自己結帳，讓她直呼這段經歷成了感情中的警訊。

Lisa近日接受美國主持人Jake Shane主持的Podcast節目「Therapuss」訪問，聊到感情中有哪些不能忽視的警訊時，分享這段過往。她回憶，當時與媽媽、好友一起到壽司店用餐，席間曾開玩笑問曖昧對象：「你要幫我們付錢嗎？」沒想到男方毫不猶豫地回答：「哈哈，不要。」

Lisa坦言，當下還以為對方只是在開玩笑，甚至期待男方可能只是嘴上拒絕，私底下卻偷偷把帳單結清，給她一個驚喜。沒想到直到整頓飯結束，對方始終沒有任何表示，最後仍由她自己付帳，讓她相當錯愕。

聽完Lisa的分享，主持人也忍不住提出看法，認為如果男方當時正在追求她、試圖贏得她的好感，似乎應該展現更多誠意。Lisa則進一步解釋，自己並不是每次約會都期待男方付錢，也有能力負擔餐費，真正讓她在意的是當時媽媽和好友都在場，如果對方願意主動買單，會讓她感受到被重視，以及對方願意付出的心意。

這段往事曝光後，也在網路上掀起兩派討論。有人認為，既然男方正在追求Lisa，當時又有她的媽媽和好友同行，主動請客確實能展現貼心與誠意；但也有網友認為，對方本來就沒有義務替Lisa及親友支付餐費，拒絕買單不代表小氣，雙方對約會及金錢往來的期待不同，才是這段互動引發爭議的原因。

精華 FAQ

  • 她回憶曾帶媽媽與好友到最喜歡的壽司店用餐，半開玩笑問曖昧對象要不要請客，對方卻直接拒絕，最後整頓飯仍由她自己結帳。

  • 她並非要求每次約會都由男方付錢，而是認為當媽媽和好友都在場時，對方若願意主動買單，會更能展現重視、誠意與願意付出的心意。

  • 支持者認為男方正在追求Lisa，主動請客能表現貼心；反對者則認為對方沒有義務替她與親友付費，爭議在於雙方對約會金錢期待不同。

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