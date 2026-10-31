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張東健16年婚姻生活不合拍？ 老婆高素榮認了：個性、興趣零交集

記者陳穎／即時報導
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南韓演員張東健。（圖／艾美表提供）
南韓演員張東健。（圖／艾美表提供）

AI摘要

文章摘要整理：

高素榮在YouTube分享與張東健的婚姻日常，透露兩人個性、興趣與MBTI全都不同，婚後靠彼此配合過日子，反而讓外界看見神仙眷侶的另一面。

南韓女星高素榮與男星張東健結婚16年，外界眼中是演藝圈神仙眷侶，沒想到私下相處竟有不少差異。高素榮29日在個人YouTube頻道分享與妯娌逛街、吃飯的影片，聊到夫妻相處時，她坦言兩人個性、興趣幾乎沒有相同之處，連MBTI人格測驗的4個字母都完全不同，笑說：「真的沒有什麼合得來的地方。」

高素榮的妯娌提到，最近看了張東健登上她YouTube頻道的影片，覺得兩人互動時仍有甜蜜的火花，還說每次看到夫妻倆，都能感受到彼此眼中有愛。沒想到高素榮立刻笑著否認：「妳真的看錯了，那不是心動，而是尷尬。」

她也透露，夫妻倆連唱KTV的喜好都截然不同。高素榮大讚公公歌唱實力很好，甚至認為對方應該出唱片；至於自己，雖然唱歌不算好聽，但喜歡選擇節奏輕快的歌曲，邊唱邊跳，享受熱鬧氣氛。

相較之下，張東健卻偏愛抒情歌曲，經常挑選「一對60多歲老夫妻的故事」這類旋律平緩的歌曲，讓高素榮忍不住抱怨：「我都會打哈欠，然後一直說『回家吧，拜託回家吧』。」夫妻唱歌品味大不同，讓現場笑聲不斷。

被問到與張東健究竟有哪些地方合得來，高素榮想了一下才回答：「沒什麼，都愛吃烤腸吧！」她坦言，兩人有不同的興趣與個性，交往時反而覺得這些差異很有魅力，但婚後一起生活，感受就不太一樣了。

她還透露，兩人的MBTI人格測驗結果完全不同，自己是ENTJ，張東健則是ISFP，四個字母沒有一個相同。面對妯娌稱讚兩人雖然不同，卻意外相處融洽，高素榮則笑說：「就是彼此配合著過日子啊。」

高素榮與張東健2010年結婚，婚後育有一子一女。夫妻倆平時鮮少公開談論私下相處細節，這次高素榮難得分享生活趣事，也讓粉絲看見銀幕外不同於外界想像的夫妻日常。

精華 FAQ

  • 她坦言夫妻兩人個性、興趣幾乎沒有相同之處，連MBTI的4個字母也完全不同，並直說「真的沒有什麼合得來的地方」，顯示婚後生活多靠互相配合。

  • 高素榮喜歡節奏輕快、能邊唱邊跳的歌曲，享受熱鬧氣氛；張東健則偏愛抒情慢歌，常選擇平緩又感性的曲目，讓她忍不住想趕快回家。

  • 妯娌認為兩人互動很有愛，但高素榮笑著否認，表示那不是心動而是尷尬。她也說兩人雖然差異大，仍能一起生活，主要是彼此配合與包容。

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