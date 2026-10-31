仁川氣爆現場勇關氣閥救命 男星被封英雄卻道歉
南韓演員尹大烈在仁川商辦大樓氣爆現場冷靜關閉瓦斯閥，防止二次災害，事後卻謙稱自己只是盡責幫忙並向傷者致歉。
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南韓演員尹大烈在仁川商辦大樓氣爆現場冷靜關閉瓦斯閥，防止二次災害，事後卻謙稱自己只是盡責幫忙並向傷者致歉。
曾參演「12.12：首爾之春」及「犯罪都市」等多部賣座電影的南韓實力派演員尹大烈，日前在仁川一處商辦大樓發生的瓦斯爆炸事故現場，憑藉著義不容辭的果斷處置，成功遏止了更嚴重的慘劇發生。
綜合News1、京畿日報等多家韓媒報導，尹大烈當時正悠閒地進行早晨散步，一聽到突如其來的巨大爆炸聲並目睹現場陷入混亂，隨即毫不猶豫地折返投入救援行動。
事發當時，該棟商場一樓餐廳內部正進行裝潢拆除工程，意外引發劇烈爆炸，導致餐廳老闆與三名施工人員身受重傷緊急送醫。尹大烈趕抵現場後，一邊安撫驚魂未定的傷者，一邊與鄰近洗衣店員工合力衝至建築後方，關閉極具二次爆炸風險的液化石油氣鋼瓶閥門。
警方與消防單位對此給予高度肯定，直言多虧他冷靜且關鍵的應變，才徹底防範了可能因瓦斯外洩引發的大規模火災與二次災害。
然而面對外界湧入的讚譽，尹大烈事後在發文時卻顯得十分自責與謙遜。他寫道，現場最早趕到的熱心民眾早已在幫忙照顧傷者、控管車輛並報案，自己僅是因擔心二次傷害而順手關掉瓦斯桶，並非獨力救人的英雄。他坦言對於事故尚未解決，傷者仍在治療之際自己卻登上新聞感到「非常抱歉且羞愧」，深怕新聞焦點被模糊，最後更誠摯祈禱：「真心地希望受傷的民眾與家屬們，身心都能早日康復。」
他原本只是早晨散步，聽到巨大爆炸聲並看到現場混亂後立刻折返，趕到商辦大樓外協助安撫傷者，之後再與民眾一起投入處置。 他與鄰近洗衣店員工一起衝到建築後方，關閉液化石油氣鋼瓶閥門，成功降低瓦斯外洩引發二次爆炸與大規模火災的風險。 他表示現場最早已有熱心民眾在協助，自己只是順手關瓦斯桶，不應被當成英雄；同時對傷者仍在治療卻讓自己登上新聞感到抱歉與羞愧。
精華 FAQ
他原本只是早晨散步，聽到巨大爆炸聲並看到現場混亂後立刻折返，趕到商辦大樓外協助安撫傷者，之後再與民眾一起投入處置。
他與鄰近洗衣店員工一起衝到建築後方，關閉液化石油氣鋼瓶閥門，成功降低瓦斯外洩引發二次爆炸與大規模火災的風險。
他表示現場最早已有熱心民眾在協助，自己只是順手關瓦斯桶，不應被當成英雄；同時對傷者仍在治療卻讓自己登上新聞感到抱歉與羞愧。
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