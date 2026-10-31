仁川氣爆現場勇關氣閥救命 男星被封英雄卻道歉

南韓演員尹大烈。(取材自Instagram)

AI摘要 文章摘要整理： 南韓演員尹大烈在仁川商辦大樓氣爆現場冷靜關閉瓦斯閥，防止二次災害，事後卻謙稱自己只是盡責幫忙並向傷者致歉。

曾參演「12.12：首爾之春」及「犯罪都市」等多部賣座電影的南韓 實力派演員尹大烈，日前在仁川一處商辦大樓發生的瓦斯爆炸事故現場，憑藉著義不容辭的果斷處置，成功遏止了更嚴重的慘劇發生。

綜合News1、京畿日報等多家韓媒報導，尹大烈當時正悠閒地進行早晨散步，一聽到突如其來的巨大爆炸聲並目睹現場陷入混亂，隨即毫不猶豫地折返投入救援行動。

事發當時，該棟商場一樓餐廳內部正進行裝潢拆除工程，意外引發劇烈爆炸，導致餐廳老闆與三名施工人員身受重傷緊急送醫。尹大烈趕抵現場後，一邊安撫驚魂未定的傷者，一邊與鄰近洗衣店員工合力衝至建築後方，關閉極具二次爆炸風險的液化石油氣鋼瓶閥門。

警方與消防單位對此給予高度肯定，直言多虧他冷靜且關鍵的應變，才徹底防範了可能因瓦斯外洩引發的大規模火災與二次災害。

然而面對外界湧入的讚譽，尹大烈事後在發文時卻顯得十分自責與謙遜。他寫道，現場最早趕到的熱心民眾早已在幫忙照顧傷者、控管車輛並報案，自己僅是因擔心二次傷害而順手關掉瓦斯桶，並非獨力救人的英雄。他坦言對於事故尚未解決，傷者仍在治療之際自己卻登上新聞感到「非常抱歉且羞愧」，深怕新聞焦點被模糊，最後更誠摯祈禱：「真心地希望受傷的民眾與家屬們，身心都能早日康復。」