韓「國民爸爸」崔佛岩87歲逝 李在明讚：他是優秀演員

崔佛岩主演的「田園日記」金會長、「搜查班長」朴班長成絕響。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 有「國民爸爸」之稱的崔佛岩因術後健康急速惡化辭世，享壽87歲；他以《搜查班長》《田園日記》與《韓國人的餐桌》深植人心，李在明也公開悼念。

有「國民爸爸」美譽的南韓 資深演員崔佛岩（本名崔英漢）10月29日晚病逝，享壽87歲。 他因腰椎間盤手術後健康急劇惡化，最終在家人陪伴下離世，結束長達67年的演藝生涯。

據韓聯社及KBS等韓媒報導，崔佛岩去年3月接受腰椎間盤突出手術後行動不便，因此退出主持長達14年的KBS節目「韓國人的餐桌」，此後專心投入康復治療，但近期健康狀況迅速惡化。家屬證實他於29日晚間在首爾江西區一家醫院接受住院治療期間離世。

崔佛岩1959年以話劇「哈姆雷特」出道，1967年獲選為KBS特別錄用演員，正式進入電視劇領域。他最具代表性的作品包括被視為韓國刑偵劇鼻祖的「搜查班長」，劇中飾演「朴班長」一角；以及南韓最長壽電視劇「田園日記」中的「金會長」，以溫暖又威嚴的父親形象深植人心，因此被譽為「國民爸爸」。此外，他自2011年起主持「韓國人的餐桌」長達14年，帶領觀眾走訪全國各地，透過飲食講述人情故事。

南韓總統李在明 於10月30日透過官方社群帳號哀悼，並引用崔佛岩生前的名言「要想成為優秀的演員，首先要成為人」，讚揚他超越演技本身、關懷社會陰暗面及弱勢鄰居的溫暖人生。