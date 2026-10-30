長澤雅美首度加入哥吉拉宇宙 化身氣象專家迎戰怪獸威脅

長澤雅美加入「哥吉拉-0.0」，首度挑戰氣象預報專家角色。（取材自Instagram）

AI摘要 文章摘要整理： 長澤雅美加盟《哥吉拉-0.0》，飾演氣象專家，續作延續前作戰爭創傷與怪獸威脅主題，並以IMAX與全面升級製作挑戰新高度。

日本 女星長澤雅美加入「哥吉拉-0.0」（Godzilla Minus Zero），首度挑戰氣象預報專家角色，劇組為此還特別考證1949年的氣象預報工作，力求還原時代背景。這部由奧斯卡 金獎導演山崎貴執導的續作，也找回神木隆之介、濱邊美波等前作演員，並邀來實力派演員田中泯助陣，卡司再添亮點。

「哥吉拉-0.0」延續2023年「哥吉拉-1.0」的故事。前作全球票房突破1億美元，並在第96屆奧斯卡金像獎擊敗「星際異攻隊3」（Guardians of the Galaxy Vol. 3）、「不可能的任務：致命清算 第一章」（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One）等片，拿下最佳視覺效果獎，成為哥吉拉系列首部獲得奧斯卡肯定的作品，也讓日本怪獸電影受到國際矚目。

續作由神木隆之介再度飾演敷島浩一，濱邊美波回歸演出敷島典子，永谷咲笑、吉岡秀隆、安藤櫻、佐佐木藏之介及山田裕貴等原班人馬也將重返大銀幕。故事延續前作對戰爭創傷、人性與生存意志的描寫，當人們試圖在災難後重建生活，哥吉拉帶來的新威脅再度打破平靜，敷島一家守護家人的信念也將面臨考驗。

除了長澤雅美，曾以電影「國寶」獲得日本電影學院獎肯定的田中泯也加入演出，飾演村上寬治教授。兩位新卡司分別從專業氣象領域與學術角色切入，為續集增添不同人物視角。

山崎貴此次再度身兼導演、編劇及視覺特效總監。電影首度採用IMAX特製拍攝，從實體場景、數位特效到聲音設計全面升級，並結合海洋流體模擬、城市場景及空中交鋒，搭配實地錄製的戰鬥機引擎聲與杜比全景聲混音，強化觀影臨場感。

面對前作拿下奧斯卡的光環，山崎貴坦言不希望被獎項綁住，直言：「如果太在意得獎這件事，我就輸了。」他表示，希望透過技術突破，讓新一代觀眾也能在戲院感受到哥吉拉帶來的震撼。