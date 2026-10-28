隔五年再套護理師服 松下奈緒變主角 自曝私下超老派

松下奈緒在「老派護理師」飾演自由接案護理師「那須田燈」。(取材自Instagram)

AI摘要 文章摘要整理： 松下奈緒在醫療劇《老派護理師》中重披護理師服，從配角升格主角，並與岡田將生、中井貴一等人交會，串聯兩大系列世界觀。

日本 女星松下奈緒經典角色回歸，由「派遣女醫X」金牌編劇中園美保操刀的日本醫療職人劇「老派護理師」，松下奈緒再度飾演氣場十足的自由接案護理師「那須田燈」，時隔五年從配角升格成為主角，還與「旅行護理師」最強搭檔岡田將生、中井貴一同台，串聯「派遣女醫X」、「旅行護理師」世界觀，被視為醫療劇三部曲集大成之作。

松下奈緒飾演的那須田燈，過去曾在「派遣女醫X」第七季登場，當時因為作風獨立、氣場強大，被封為「護理師版大門未知子」，角色留下不少謎團。相隔五年後，那須田燈終於以主角身分回歸，松下奈緒也再次穿上當年的護理師服裝，笑說：「還穿得下真是太好了」。

除了松下奈緒回歸，劇中還找來津田健次郎、原菜乃華、富永愛、高橋英樹等實力派演員。其中「旅行護理師」中的岡田將生、中井貴一，也將睽違兩年以原角色驚喜現身，讓兩部作品世界觀正式交會，也成為本劇最大亮點之一。

津田健次郎在劇中飾演擁有「神之手」美譽的外科醫師神戶大五郎，對松下奈緒在手術室的表現印象深刻。他大讚松下奈緒傳遞手術刀時動作俐落流暢，「傳遞的角度與速度都堪稱完美，能一起拍攝，真的感到無比痛快。」一旁的富永愛也忍不住附和：「他們默契好到讓人誤會以前就曾搭檔過。」

戲裡專業，戲外松下奈緒卻意外展現「老派」一面，自曝過去曾嘗試使用電子支付，沒想到機器卻毫無反應，讓她當場受挫，笑說：「能用現金的地方我會比較安心。」沒想到這番話立刻獲得高橋英樹共鳴，他直言：「我很懂那種心情，如果店家不收現金，我就不太想去消費了。」

高橋英樹也自曝自己同樣不擅長使用電子產品，就連閱讀劇本都得先親手抄寫在紙上才看得進去。他笑說：「沒自己寫過一遍就會記不住，科技有時真的讓人無法信任。」

相較之下，年輕世代的原菜乃華則完全站在科技派一邊，她透露自己和劇中角色一樣，遇到任何難題都習慣向AI傾訴。今年5月迎接新生兒的超模富永愛也是科技愛好者，更笑曝：「小孩的離乳食品都是靠AI解答的。」

富永愛與松下奈緒相隔超過25年再度合作，讓她格外期待。談起兩人在劇中的對手戲，她興奮表示：「劇中和松下奈緒相互對峙，沒有一場戲是不飄出火藥味的」，兩人的正面交鋒，也成為劇集另一大看點。