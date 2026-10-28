不認先有後婚 勝利親口證實「早已登記結婚」酒瓶毆打路人案進度曝光

勝利鬆口認了已登記結婚。(摘自Instagram)

AI摘要 文章摘要整理： 勝利證實自己已是人夫，與圈外女友早已登記結婚，並否認因懷孕才結婚；同時他也談到即將當爸的責任感，並回應酒瓶毆打路人案仍在調查。

前韓國天團BIGBANG成員勝利昨（27）日被爆即將當爸，小孩明年初誕生，他將和20歲的圈外女友迎來新生命。而事隔一天，今他更親口證實，目前「已經是人夫」，雙方早已登記結婚。

根據「日刊體育」報導，勝利今（28）日受訪坦言：「雖然這是私事，說得太具體有點壓力，但我跟妻子當然是法律上的合法夫妻，『因為懷孕才結婚』的說法絕對不是事實。」直接駁斥了先有後婚疑雲。針對有媒體指稱他計畫在孩子出生後補辦婚禮，勝利則明確表示：「目前完全沒有考慮舉辦婚禮。」

被問及即將當爸爸的心情，勝利感性表示：「既然要肩負起一個家庭的重任，感到了更沉重的責任感。對於過去因自己的過錯而帶來失望與傷害的人們，我正在深刻反省，未來會透過安分、誠實的生活，展現出改變後的面貌。」同時他也向大眾溫情喊話：「如果能以溫暖的目光守護我未來的生活，我會非常感激。但由於家人並不是公眾人物，還請大家克制過度的關注與推測。」

雖然人生邁入下一階段，勝利目前的風評還是很差，他今年8月在首爾江南區某餐廳因涉嫌毆打其他顧客而遭提告。對此，勝利律師日前發表聲明強調：「雖然確實有拿起酒瓶，但絕無揮舞或砸向對方。」並透露對方提告後曾要求和解，但勝利認為無法接受認下「沒做過的事」，因此決定誠實配合調查，用法律還原真相。