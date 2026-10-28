我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郵輪突停航 200住戶環遊世界卡在柬埔寨 都怪燃料爆漲300%

洛杉磯市首度啟用「測速照相」最高罰500美元 設60天警告期

不認先有後婚 勝利親口證實「早已登記結婚」酒瓶毆打路人案進度曝光

記者梅衍儂／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
勝利鬆口認了已登記結婚。(摘自Instagram)
勝利鬆口認了已登記結婚。(摘自Instagram)

AI摘要

文章摘要整理：

勝利證實自己已是人夫，與圈外女友早已登記結婚，並否認因懷孕才結婚；同時他也談到即將當爸的責任感，並回應酒瓶毆打路人案仍在調查。

前韓國天團BIGBANG成員勝利昨（27）日被爆即將當爸，小孩明年初誕生，他將和20歲的圈外女友迎來新生命。而事隔一天，今他更親口證實，目前「已經是人夫」，雙方早已登記結婚。

根據「日刊體育」報導，勝利今（28）日受訪坦言：「雖然這是私事，說得太具體有點壓力，但我跟妻子當然是法律上的合法夫妻，『因為懷孕才結婚』的說法絕對不是事實。」直接駁斥了先有後婚疑雲。針對有媒體指稱他計畫在孩子出生後補辦婚禮，勝利則明確表示：「目前完全沒有考慮舉辦婚禮。」

被問及即將當爸爸的心情，勝利感性表示：「既然要肩負起一個家庭的重任，感到了更沉重的責任感。對於過去因自己的過錯而帶來失望與傷害的人們，我正在深刻反省，未來會透過安分、誠實的生活，展現出改變後的面貌。」同時他也向大眾溫情喊話：「如果能以溫暖的目光守護我未來的生活，我會非常感激。但由於家人並不是公眾人物，還請大家克制過度的關注與推測。」

雖然人生邁入下一階段，勝利目前的風評還是很差，他今年8月在首爾江南區某餐廳因涉嫌毆打其他顧客而遭提告。對此，勝利律師日前發表聲明強調：「雖然確實有拿起酒瓶，但絕無揮舞或砸向對方。」並透露對方提告後曾要求和解，但勝利認為無法接受認下「沒做過的事」，因此決定誠實配合調查，用法律還原真相。

精華 FAQ

  • 他明確表示自己與妻子是法律上的合法夫妻，否認「因為懷孕才結婚」的說法，強調外界的先有後婚疑雲並不屬實。

  • 勝利坦言自己已經是人夫，與圈外女友早已完成登記結婚；至於是否補辦婚禮，他則表示目前完全沒有考慮舉辦婚禮。

  • 勝利今年8月被控在首爾江南區餐廳涉嫌毆打顧客，律師稱他雖有拿起酒瓶，但沒有揮舞或砸向對方，並表示會配合調查釐清真相。

上一則

港星任達華「完全沒學過畫」苦學5年首在台北辦展

延伸閱讀

BIGBANG前成員勝利傳將當爸 明年1月兒子就要出生了

BIGBANG前成員勝利傳將當爸 明年1月兒子就要出生了
中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去

中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去
「雖不是我妻」 毛不易婚禮致辭沒分寸？ 完整影片揭真相

「雖不是我妻」 毛不易婚禮致辭沒分寸？ 完整影片揭真相
酸民要求徐藝洋曬妊娠紋 黃子韜直播護妻：我結婚生子礙你事了嗎

酸民要求徐藝洋曬妊娠紋 黃子韜直播護妻：我結婚生子礙你事了嗎

熱門新聞

鄭欣宜去年參加「歌手2025」，卻因傷退出演出。（取材自微博）

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

2026-10-23 13:35
天心打定主意不生孩子。(圖／策院與四方四隅提供)

天心「新手上路」扮黑道夫人一心求子 現實生活不想生

2026-10-21 02:19
翁虹愛女劉蒔(右)不僅學業表現出色，面對男同學追求也有自己的主見。(取材自微博)

愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

2026-10-25 06:00
71歲戲骨畢彥君演過許多經典角色。(取材自微博)

演活「慶餘年」等經典角色 戲骨畢彥君搭公車被認出 贏得熱烈掌聲

2026-10-24 03:00
周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09
張秀卿近日宣布離婚。(本報系資料照)

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

2026-10-18 15:09

超人氣

更多 >
蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題

蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題
巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空

巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空
本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%
女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊

女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊
扎卡里亞回顧白宮5日經歷：即使所有人嘲笑也要堅持到底

扎卡里亞回顧白宮5日經歷：即使所有人嘲笑也要堅持到底