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金宇彬一直誇「漂亮」 申敏兒放閃羞紅臉

娛樂新聞組╱綜合報導
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金宇彬(左)、申敏兒(右)去年底結婚，平常相處老公情話不斷。(取材自Instag...
金宇彬(左)、申敏兒(右)去年底結婚，平常相處老公情話不斷。(取材自Instagram)

AI摘要

文章摘要整理：

申敏兒在綜藝節目中罕見談到婚後生活，透露金宇彬總誇她是最漂亮的人，甜蜜互動引發關注，也再度勾起外界對兩人相伴抗癌經歷的印象。

南韓演藝圈模範夫妻申敏兒、金宇彬結婚近10個月，感情依舊甜蜜。申敏兒近日登上主持人劉在錫的綜藝節目「劉QUIZ ON THE BLOCK」，罕見分享夫妻私下相處點滴，透露丈夫經常稱讚她是「我見過最漂亮的人」，讓她當場害羞低頭、摀臉偷笑。談到家中最常說的話，她則笑虧丈夫：「人不在，包裹卻一直來。」

香港01報導，節目最新預告中，劉在錫好奇詢問夫妻倆平時最常對彼此說什麼，申敏兒先笑答：「包裹來了。」並解釋，因為快遞實在太多，經常催促丈夫趕快拆包裹。

談到金宇彬最常對她說的話，她起初靦腆得說不出口，最後才透露，丈夫總是不吝嗇讚美，即使她覺得自己發胖或狀態不好，對方仍會認真地說她是自己見過最漂亮的人。這番告白讓主持人連聲驚嘆，也讓節目片段迅速引發討論。

據報導，申敏兒、金宇彬2015年因合作拍攝廣告結緣，同年7月公開戀情，交往10年後於2025年12月結婚。兩人感情最為外界稱道的是，金宇彬2017年確診鼻咽癌，申敏兒始終陪伴在側。金宇彬當時暫停工作，接受3輪化療及35次放射治療，申敏兒也減少工作，陪伴他度過治療低潮。

婚後兩人仍維持低調，卻不時以實際行動支持彼此。今年6月，金宇彬特地出席申敏兒主演電影「瞳孔」的試映會，結束後便返回劇組工作。如今申敏兒公開分享丈夫的情話，也讓外界再次看見這段經歷過考驗的感情。

在最新釋出的節目預告中，主持劉在錫（右）詢問申敏兒（左）平日最常聽丈夫說什麼話。...
在最新釋出的節目預告中，主持劉在錫（右）詢問申敏兒（左）平日最常聽丈夫說什麼話。（《劉QUIZ ON THE BLOCK》預告截圖）

精華 FAQ

  • 她表示，金宇彬總是不吝嗇讚美她，即使她覺得自己發胖或狀態不好，對方仍會認真說她是自己見過最漂亮的人，讓她很害羞。

  • 她笑說家裡最常講的是「包裹來了」，因為兩人平常收到的快遞很多，她也常催丈夫趕快拆包裹，呈現出婚後日常的輕鬆氛圍。

  • 除了婚後仍維持甜蜜低調，兩人更曾一起經歷金宇彬罹患鼻咽癌的治療期，申敏兒長期陪伴在側，讓這段感情被視為經得起考驗的模範夫妻。

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