金牌編劇操刀 宋慧喬首合作孔劉主演新劇「夢響年代」
宋慧喬與孔劉首度攜手主演Netflix新劇「夢響年代」，由盧熙京編劇、李允貞執導，將於12月11日上線，故事聚焦1960至1980年代南韓演藝產業與逐夢人物。
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宋慧喬與孔劉首度攜手主演Netflix新劇「夢響年代」，由盧熙京編劇、李允貞執導，將於12月11日上線，故事聚焦1960至1980年代南韓演藝產業與逐夢人物。
南韓演藝圈迎來重量級合作。宋慧喬、孔劉首度攜手主演Netflix新劇「夢響年代」，平台宣布將於12月11日上線。這部作品由以細膩情感描寫見長的編劇盧熙京執筆，故事橫跨1960至1980年代的南韓演藝圈，描繪一群在困境中追逐夢想、努力闖出一片天的人們，消息公布後引發韓劇迷關注。
據Netflix 官方公告，「夢響年代」集結宋慧喬、孔劉、金雪炫、車勝元、李荷妮及羅文姬等演員，導演由李允貞擔任。宋慧喬與孔劉都是南韓影視圈的一線演員，過去各自累積不少代表作，這次首度合作，加上盧熙京與李允貞再度聯手，成為該劇的重要看點。
「夢響年代」的故事背景設定在1960至1980年代，聚焦南韓娛樂產業發展過程中的人物命運，描寫出身平凡、生活並不富裕的人們，如何懷抱對音樂與表演的熱情，踏入競爭激烈的唱片產業，在現實壓力下追求成功。劇名「夢響年代」與南韓演藝、娛樂文化有關，作品也將透過人物經歷呈現那個年代的夢想、野心與人生起伏。
編劇盧熙京以擅長描寫人物情感與人際關係聞名，作品包括「那年冬天，風在吹」、「沒關係，是愛情啊」及「我們的藍調時光」等，向來以細膩刻畫角色內心見長。宋慧喬過去曾與她合作「他們的世界」及「那年冬天，風在吹」，此次再度演出盧熙京執筆的作品，也讓觀眾期待兩人能否再次擦出火花。
孔劉則以「咖啡王子1號店」、「孤單又燦爛的神－鬼怪」及「屍速列車」等作品累積高人氣，戲路橫跨愛情、奇幻與驚悚題材。這次與宋慧喬合作年代劇，兩人將如何詮釋身處演藝產業變遷中的人物，目前仍有待後續劇情資訊揭曉。
本劇最大亮點是宋慧喬與孔劉首度合作主演，兩人皆為南韓一線演員，加上盧熙京與李允貞再度聯手，使作品在卡司與製作陣容上都備受期待。 故事設定在1960至1980年代的南韓，聚焦娛樂產業發展過程中，出身平凡的人們如何懷抱音樂與表演夢想，在唱片與演藝競爭中追求成功。 盧熙京以細膩刻畫情感聞名，宋慧喬曾與她合作「他們的世界」和「那年冬天，風在吹」；孔劉則以多元戲路走紅，這次是首次加入盧熙京作品。
精華 FAQ
本劇最大亮點是宋慧喬與孔劉首度合作主演，兩人皆為南韓一線演員，加上盧熙京與李允貞再度聯手，使作品在卡司與製作陣容上都備受期待。
故事設定在1960至1980年代的南韓，聚焦娛樂產業發展過程中，出身平凡的人們如何懷抱音樂與表演夢想，在唱片與演藝競爭中追求成功。
盧熙京以細膩刻畫情感聞名，宋慧喬曾與她合作「他們的世界」和「那年冬天，風在吹」；孔劉則以多元戲路走紅，這次是首次加入盧熙京作品。
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