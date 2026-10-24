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暌違1年8個月 Lisa新歌化身女特務出輯

娛樂新聞組／綜合報導
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Lisa在新歌MV中化身「女特務」。(視頻截圖)
Lisa在新歌MV中化身「女特務」。(視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

Lisa推出首張個人迷你專輯《Press Play》，以電影概念打造6首新作，主打〈Tarantino〉展現女特務式MV，先行曲〈SaWaDiKa〉與合作曲也延續她的國際話題。

南韓女團BLACKPINK成員Lisa推出全新個人迷你專輯「Press Play」，相隔1年8個月再度推出個人專輯作品。新作共收錄6首歌曲，由「Tarantino」擔任主打，9月先行推出的「SaWaDiKa」則登上美國告示牌（Billboard）Hot 100第 69 名，刷新她在該榜的最高初登場紀錄。此外，Lisa 近期憑與日本男星坂口健太郎合作的歌曲「Dream feat. Kentaro Sakaguchi」，拿下2026年 MTV 音樂錄影帶大獎（VMAs）最佳流行音樂獎，持續受到國際樂壇關注。

綜合韓聯社等報導，「Press Play」於23日正式發行，是 Lisa 首張個人迷你專輯，也是她繼2025年2月推出首張個人正規專輯「Alter Ego」後的全新專輯作品。新專輯以電影為整體概念，收錄包括主打歌在內的「Tarantino」、「SaWaDiKa」、「V12」、「Cobra」、「Cut U Off」及「Sweat」共 6 首作品，全面呈現Lisa身為歌手、饒舌歌手與舞者的多元面貌。

主打歌「Tarantino」的音樂錄影帶同步公開。歌曲名稱取自美國知名電影導演昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino），MV以電影式敘事呈現Lisa化身「女特務」，為了將一封信送給自己欣賞的導演，在飯店內展開一連串行動的過程，並穿插動作場面，呼應作品的電影概念。官方介紹指出，影片安排Lisa一路突破阻礙，透過充滿動感的情節與影像，呈現歌曲鮮明的風格。

另一首焦點歌曲「SaWaDiKa」於9月先行推出，歌名取自泰語問候語，意為「你好」，音樂錄影帶則在Lisa的家鄉曼谷拍攝。歌曲登上告示牌Hot 100第69名，刷新她在該榜的最高初登場排名；官方發行資訊也指出，MV公開24小時內累積約7080萬次觀看，展現她在全球市場的關注度。

Lisa的另一項音樂成績，是憑「Dream feat. Kentaro Sakaguchi」獲得2026年MTV音樂錄影帶大獎最佳流行音樂獎，成為首位獲得該獎項的亞洲個人歌手。日本男星坂口健太郎不僅獻聲參與這首抒情合作曲，也在微電影規模的音樂錄影帶中擔綱男主角演出。這首歌收錄於「Alter Ego」，也讓她在新專輯推出前，先以獲獎成績再添話題。

從「SaWaDiKa」的告示牌表現，到「Press Play」正式推出 及「Tarantino」MV同步上線，Lisa持續拓展個人音樂風格。「Press Play」能否延續先行曲的聲勢，後續榜單與市場反應值得關注。

精華 FAQ

  • 她推出首張個人迷你專輯《Press Play》，共收錄6首歌，並以電影為整體概念包裝，呈現歌手、饒舌歌手與舞者的多元面貌，展現更完整的個人風格。

  • MV採電影式敘事，Lisa為把一封信送給欣賞的導演，在飯店內一路突破阻礙並穿插動作場面，角色設定像女特務，呼應歌曲與專輯的電影概念。

  • 先行曲《SaWaDiKa》登上Billboard Hot 100第69名，刷新她個人初登場紀錄；她與坂口健太郎合作的《Dream feat. Kentaro Sakaguchi》也拿下2026年VMAs最佳流行音樂獎。

BLACKPINK 南韓 坂口健太郎

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