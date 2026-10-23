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編劇大讚邊佑錫 爆他太紅「已約不到」 點名下一個男神是他

記者梅衍儂／綜合報導
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邊佑錫憑藉「背著善宰跑」暴紅全亞洲，被編劇調侃太紅已約不到。(圖／讀者提供)
邊佑錫憑藉「背著善宰跑」暴紅全亞洲，被編劇調侃太紅已約不到。(圖／讀者提供)

AI摘要

文章摘要整理：

金鐘獎國際影視論壇上，白美瓊盛讚邊佑錫爆紅難約，並推薦李彩玟接棒；同時台韓影視人也聚焦AI、選角與翻拍合作趨勢。

第61屆金鐘獎國際影視論壇邀請台韓製作人與編劇齊聚一堂，大聊夯劇選角內幕。憑藉「背著善宰跑」暴紅全亞洲的男神邊佑錫，過去曾在編劇白美瓊的作品「大力女子姜南順」中飾演反派。白美瓊現場打趣表示：「他現在已經太紅了，完全約不到了！」

白美瓊透露，當時她觀察到邊佑錫已經具備擔綱主演的氣場，正好邊佑錫本人主動提出想挑戰反派，兩人見面後，白美瓊驚呼：「這個反派實在太帥了！」而該角色需本身故事性強，讓女主角產生憐憫之心，「我一看到他就覺得他可以做到」。被問到誰會是下一個邊佑錫，白美瓊推薦與邊佑錫同公司的李彩玟，他曾和潤娥合作「暴君的廚師」，她認為有機會成為下一個現象級男神。

台韓兩地都正面臨「知名演員重複性過高、缺乏新面孔」的窘境，曾推動「鬼怪」一劇的製作人秋建浩坦言，要用新人對編劇與平台來說都是巨大冒險，目前韓國市場仍傾向由大眾熟知的明星飾演主角，配角才較有機會給予新人發揮。白美瓊也補充，選角的第一考量依然是「是否具備商業保障與海外吸引力」，但也很希望能透過從小配角培養出能獨當一面的新演員。

AI劇盛行，台韓影視人皆抱持開放但謹慎的態度。曾參與「我們的藍調時光」製作人李京熙指出，AI是難以避免的趨勢，韓國法律也正在摸索界線，但目前的技術終究無法百分之百呈現劇本情感。

白美瓊更霸氣表示：「不論故事性，AI劇和真人劇還是有很大差異。真人發揮的演技是『奢侈品』，無法被取代！在AI盛行的時代之下，真人演出的價值反而會更高。」而「想見你」製作人麻怡婷則認為，AI適合當作輔助工具，協助完成預算無法達到的視覺效果，而看長片與看AI短劇的受眾本就是不同族群，無須過度恐慌。

近年台灣綜藝收視率下滑，年輕觀眾大舉流失，「體能之巔：百人大挑戰」導演張浩基坦言，韓國也面臨嚴重的「製作與觀眾高齡化」問題。他認為，全球化OTT平台崛起，讓新型態節目與新血得以注入，透過跨國交流與多元平台，或許能讓全世界的年輕觀眾回流

近來台灣翻拍不少韓劇，如「我們的藍調時光」、「來！金來號！」，問到台灣若要翻拍其作品，白美瓊特別推薦自己的早期作品「親愛的恩東啊」，「這是一個講述忘不了初戀的故事，和台灣溫暖細膩的情感非常契合！」更透露該劇目前已在洽談翻拍版權中，讓現場影視人相當期待。

左起秋建浩、李京熙、白美瓊、麻怡婷、張浩基。(記者林士傑／攝影)
左起秋建浩、李京熙、白美瓊、麻怡婷、張浩基。(記者林士傑／攝影)

白美瓊曾經讓邊佑錫演反派。(記者林士傑／攝影)
白美瓊曾經讓邊佑錫演反派。(記者林士傑／攝影)

精華 FAQ

  • 她表示邊佑錫因《背著善宰跑》爆紅全亞洲，人氣高到難以邀約合作。回想他在《大力女子姜南順》演反派時，她就已看出他具主演氣場。

  • 她點名與邊佑錫同公司的李彩玟，認為他具備成為新一代男神的潛力。李彩玟曾和潤娥合作《暴君的廚師》，有機會走向現象級發展。

  • 與會者普遍認為AI是趨勢，但只能作為輔助工具，無法完整取代真人表演的情感層次。白美瓊更直言，真人演技是無法被替代的奢侈品。

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