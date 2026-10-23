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孫藝真曬日本旅行照穿搭被酸「像大媽」 網民反擊外貌審判

娛樂新聞組／綜合報導
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孫藝真分享日本橫濱旅行照，卻意外引來部分網友挑剔穿搭。(取材自Instagram...
孫藝真分享日本橫濱旅行照，卻意外引來部分網友挑剔穿搭。(取材自Instagram)

AI摘要

文章摘要整理：

孫藝真分享橫濱旅行照後，因舒適休閒穿搭遭部分網友酸言批評，但也引來粉絲反擊外貌審判，討論明星私生活是否應被放大檢視。

南韓女星孫藝真近日在社群分享日本橫濱旅遊照，卸下明星光環的她，不僅悠閒漫步港灣，還與一般遊客同搭遊樂設施，開心高舉雙手，周圍民眾似乎沒認出身旁就是大明星。不過，她的休閒穿搭卻意外引發網友兩極評價，有人嫌棄造型失手，也有人反批：「私服怎麼穿關你什麼事？」

綜合媒體報導，孫藝真在Instagram曬出多張橫濱旅行照，簡單寫下「祝大家有個美好的周日」。照片中，她戴著墨鏡，在海邊、摩天輪及雜貨店前留下身影，還搭乘遊樂設施，雙手高舉、笑容燦爛，身旁遊客各自享受遊玩樂趣，沒有人特別注意她，讓這位知名女星難得享受不受打擾的觀光時光。

孫藝真此次出遊以舒適休閒為穿搭主軸，其中一套選擇黑色短袖T恤搭配淺藍色寬版牛仔褲，腰間繫上黑色外套，再以同色系運動鞋、墨鏡點綴。合身上衣與寬鬆褲型形成對比，加上T恤的花卉及文字圖案，散發隨興的街頭風格。

另一套則以淺灰色長袖上衣搭配白色蓬鬆裙裝，袖口帶有條紋設計，下身立體抓褶呈現燈籠般的輪廓，再配上厚底白色球鞋，將浪漫元素融入運動風格。兩套造型都沒有繁複配件，搭配自然外翹的及肩短髮，展現輕鬆自在的度假氣息。

有韓媒指出，她部分造型也加入日本品牌的層次單品，並非刻意走紅毯式的精緻路線，而是明顯以方便出遊為優先。

然而，照片曝光後，部分網友卻對她的服裝不以為然，留言批評「像大媽」、「今天穿搭又失手」、「為什麼這樣穿出門」，甚至出現帶有外貌攻擊意味的說法。也有不少粉絲替她抱不平，認為明星私下出遊本就不必盛裝打扮，沒必要連休假時的穿著都受到檢視。韓媒也將這波反應形容為，原本輕鬆的日常分享，被過度延伸成穿搭與外貌評分。

孫藝真2022年與男星玄彬結婚，同年生下兒子，近來因Netflix韓劇「挑情醜聞」再度受到關注。這次原本單純分享的旅行日常，卻因服裝引發討論，也讓明星私生活是否應被過度評價，再度成為網友爭論焦點。

孫藝真一身淺色系裝扮漫步橫濱港灣，蓬鬆的白色下身搭配厚底球鞋。(取材自Insta...
孫藝真一身淺色系裝扮漫步橫濱港灣，蓬鬆的白色下身搭配厚底球鞋。(取材自Instagram)

孫藝真穿著印花黑T與寬版牛仔褲迎著海風拍照，外套為休閒造型。(取材自Instag...
孫藝真穿著印花黑T與寬版牛仔褲迎著海風拍照，外套為休閒造型。(取材自Instagram)

精華 FAQ

  • 她在 Instagram 曬出多張日本橫濱旅行照，畫面包括海邊、摩天輪與雜貨店前的身影，也搭乘遊樂設施，並以簡單文字祝大家有個美好的周日。

  • 她以黑色 T 恤、寬版牛仔褲與休閒鞋等舒適單品出遊，風格偏隨興自然，因此有人嫌造型失手、像大媽，也有人認為只是私下旅行，根本不必苛求。

  • 事件不只談到孫藝真的穿搭，更引發明星私生活是否該被過度評分的討論。韓媒也指出，原本輕鬆的日常分享被放大成外貌與造型審判。

孫藝真 日本 南韓

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