戲說從頭／安恩真喊「要性騷你」 新劇台詞太低俗拖累收視

由徐康俊(左)、安恩真(右)主演「除了你之外的戀愛」收視從首播的2.6%，一路滑落至1.8%低谷。(取材自Instagram)

AI摘要 文章摘要整理： 韓劇《除了你之外的戀愛》因安恩真一句「要性騷你」等爭議台詞遭批評，外界質疑編導性平意識不足，也讓該劇收視一路下滑至1.8%。

韓劇 「除了你之外的戀愛」由徐康俊(飾演「南宮浩」)、安恩真、李周安、趙雅蘭主演，但近日因女主角安恩真在劇中的一句台詞掀起軒然大波。在最新播出的第十集中，安恩真飾演的「李彌度」為了替李周安飾演的「韓泰勝」擋下對手的惡意挑釁與羞辱，竟脫口而出「我一分鐘後就要性騷 擾你」、「脫你內褲」等強烈威脅字眼。相關畫面曝光後，立刻在南韓 網路上炸鍋，大批觀眾痛批把性騷擾和強制脫衣當作威脅或反擊手段實在太過離譜。隨著爭議持續延燒，該劇收視率也受到重挫，從首播的2.6%一路滑落，最新集數更跌至1.8%的低谷。

噓！星聞引述「Money Today」、「首爾新聞」等韓媒報導，爆發爭議台詞的劇情發生在於李周安飾演的「韓泰勝」因過去與背景遭到冷嘲熱諷，雙方劍拔弩張之際，安恩真飾演的女主角「李彌度」出面要為「韓泰勝」解圍，但卻脫口說出「我一分鐘後就要性騷擾你」以及「脫你內褲」等強烈威脅字眼。

不少網友看完後，紛紛在社群平台留言砲轟，直言在2026年的公廣機構電視台製作的劇集中，還能出現這樣的台詞令人難以置信，並質疑編導是否缺乏基本的審查與性平觀念，認為將犯罪行為包裝成「英雄救美」的橋段非常不妥。

儘管也有部分聲音認為，這只是為了戲劇效果而做的過激反擊表達，不應過度放大解讀。但在全劇即將迎來尾聲之際，這項爭議仍舊重創了作品形象。電視台與劇組在台詞審查上的疏忽遭到外界嚴厲檢討，加上收視率持續低迷，讓「除了你之外的戀愛」在收官倒數階段還面臨了相當嚴峻的負面輿論考驗。

「除了你之外的戀愛」講述了在複雜交錯的人際關係與職場考驗中，由安恩真飾演的女主角「李彌度」與李周安飾演的「韓泰勝」，在面對來自外界的壓力和過去的包袱時，展開了一段充滿戲劇張力與情感糾葛的酸甜戀曲。