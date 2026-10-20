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粉絲白目喊「宋慧喬」 宋仲基秒變臉全被拍 網狂讚：表情管理滿分

記者梅衍儂／即時報導
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宋仲基。(friDay影音提供)
宋仲基。(friDay影音提供)

AI摘要

文章摘要整理：

宋仲基在海外街頭與粉絲互動時，因有人當面喊出前妻宋慧喬名字而秒變臉，隨後又迅速恢復笑容，相關影片引發網友熱議與撻伐。

韓星宋仲基近日在海外街頭與粉絲互動，卻遇上超尷尬一幕，有粉絲當他的面用中文喊出前妻宋慧喬的名字，原本笑容滿面的宋仲基瞬間垮臉，影片曝光後立刻在網路上瘋傳，掀起熱烈討論。

從流出的畫面可見，宋仲基當天打扮休閒，戴著棒球帽、穿著灰色帽T和牛仔褲，雙手插口袋在街頭閒晃，遇到認出他的粉絲便親切揮手打招呼，毫無大明星架子。不過，就在氣氛一片和樂時，一名粉絲突然脫口喊出「就是跟宋慧喬那個」，讓宋仲基一秒變臉，眉頭深鎖、嘴角下垂，不悅全寫在臉上。

不過他反應極快，短短幾秒內便收起臭臉，重新擠出笑容繼續和粉絲互動，展現專業的「表情管理」功力。

影片一出，立刻引來大批網友撻伐該名粉絲的行為，「這根本是故意找碴」、「超沒禮貌」、「誰會在現任面前提前任啊」。也有不少人替宋仲基抱屈，直呼：「他沒翻白眼已經很客氣了」、「這表情管理我給100分」、「換作是我早就走人了」。

回顧兩人情史，宋仲基與宋慧喬2016年因合作夯劇「太陽的後裔」假戲真做，隔年10月舉辦世紀婚禮，當時「雙宋CP」修成正果，讓全球粉絲又驚又喜。然而這段婚姻僅維持1年9個月，2019年6月雙方宣布協議離婚，童話故事黯然破滅。

離婚後，宋仲基2023年與英國籍女友凱蒂露易絲桑德斯（Katy Louise Saunders）再婚，如今育有一子一女，家庭生活幸福美滿。

宋仲基原本開心和粉絲打招呼。(摘自微博)
宋仲基原本開心和粉絲打招呼。(摘自微博)

宋仲基聽到宋慧喬名字臉色一變。(摘自微博)
宋仲基聽到宋慧喬名字臉色一變。(摘自微博)

精華 FAQ

  • 因為有粉絲在他面前用中文提到前妻宋慧喬的名字，讓原本笑容滿面的他瞬間垮臉、眉頭深鎖，短短幾秒的不悅反應被拍下後立刻瘋傳。

  • 他當天穿著休閒，戴棒球帽、灰色帽T和牛仔褲，在街頭遇到粉絲後親切揮手打招呼，沒有大明星架子；只是被提到宋慧喬時，表情才明顯轉冷。

  • 多數網友批評粉絲刻意找碴、非常沒禮貌，也稱讚宋仲基表情管理滿分；文章同時提到他已在2023年與英國籍女友凱蒂再婚，並育有1子1女。

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