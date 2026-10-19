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為了追星不惜辭職 韓團T-ARA高雄開唱嗨喊：謝謝爸爸

記者李姿瑩／即時報導
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T-ARA高雄演唱會圓滿落幕。(圖／網銀國際影視提供)
T-ARA高雄演唱會圓滿落幕。(圖／網銀國際影視提供)

AI摘要

文章摘要整理：

T-ARA在高雄以完整體重返舞台，演唱多首經典歌並加入台灣限定互動，還因粉絲辭職追星與父親也是粉絲的故事而感動。

韓團 T-ARA於高雄流行音樂中心海音館舉辦「T-ARA Fancon 2026 in Taiwan」，四位女神暌違近十年再度相聚，難得以完整體之姿合體開唱，默契依舊，一連獻唱「Bo Peep Bo Peep」、「Roly-Poly」等多首人氣歌曲，掀起全場回憶殺。除了精彩演出，成員們也準備豐富的台灣限定互動，從夜市套圈圈遊戲到默契大考驗，讓粉絲看得相當過癮。

演出一開場，T-ARA 便以性感豹紋造型霸氣登場，以電音舞曲「Bo Peep Bo Peep」揭開序幕，瞬間點燃全場熱情。隨後居麗、𤨒晶、孝敏與芝妍久違地以團體之姿向台下熱情問候，更用中文大喊：「大家好，好久不見了！」

除了舞台演出，T-ARA 也透過「心願便利貼」環節與粉絲分享彼此的故事，有粉絲寫下自己的爸爸也是粉絲，讓𤨒晶又驚又喜，當場隔空用中文撒嬌喊話：「謝謝爸爸。」還有粉絲透露，自己從 11 歲一路追隨 T-ARA 到 26 歲，甚至有人為了來看演出不惜辭職，讓T-ARA又驚訝又感動。

此外，T-ARA將台灣夜市文化搬上舞台，成員們與粉絲組隊挑戰套圈圈，考驗手氣與默契，獲勝隊伍還有機會獲得與成員合影的專屬福利。過程中孝敏展現驚人手氣，憑一己之力兩度套中「鴨后」，一舉拿下 12 分高分，讓居麗、𤨒晶與芝妍驚訝不已。

而粉絲最愛的T-ARA名曲也沒少唱，孝敏在「No.9」時唱到興起，帥氣脫下外套，露出性感黑色裸背背心，大方展現緊實「冰塊腹肌」，火辣造型立刻引發粉絲尖叫。還有包括「So Crazy」、「Falling U」、「Roly-Poly」等一系列歌曲，全場每首歌都能跟著大合唱。T-ARA也感謝台灣粉絲熱情相隨，許願下次可以盡快再來台灣和更多粉絲見面。

T-ARA性感風采依舊。(圖／網銀國際影視提供)
T-ARA性感風采依舊。(圖／網銀國際影視提供)

T-ARA帶來多收經典夯歌。(圖／網銀國際影視提供)
T-ARA帶來多收經典夯歌。(圖／網銀國際影視提供)

精華 FAQ

  • 最大亮點是4位成員暌違近10年以完整體在高雄合體開唱，帶來經典歌曲與高互動粉絲環節，重現團體默契，也掀起大批觀眾回憶殺。

  • 現場設計了夜市套圈圈與默契大考驗，還有心願便利貼讓粉絲寫下故事，獲勝隊伍可與成員合影，讓演出不只看表演也能深度參與。

  • 有粉絲提到爸爸也是T-ARA粉絲，讓𤨒晶當場用中文喊謝謝爸爸；也有人從11歲追到26歲，甚至為了看演出辭職，讓成員相當驚訝又感動。

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