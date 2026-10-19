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三上悠亞跳「閃身步」反差萌吸260萬人朝聖

娛樂新聞組／綜合報導
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三上悠亞跳「閃身步」影片暴紅。（翻攝自Instagram）
三上悠亞跳「閃身步」影片暴紅。（翻攝自Instagram）

AI摘要

文章摘要整理：

三上悠亞在社群跳起源自安徽花鼓燈的閃身步，以反差感十足的搞笑舞姿掀起熱議，短片發布後迅速累積260萬瀏覽。

近期在各大短影音平台掀起熱潮的魔性舞步「閃身步」，吸引全球無數網紅與球星爭相挑戰。噓星聞報導，日本藝人三上悠亞也跟上這波流行，在社群分享一段 15 秒大跳閃身步的影片，甩髮晃腦的反差演出瞬間引爆話題，發布至今已吸引超過260萬人次瀏覽，被網友封為「最美閃身步」。

畫面中，她身穿俐落黑色上衣與極短熱褲，搭配招牌馬尾，本以為會是精致優雅的舞蹈展示，沒想到音樂一響，她立刻切換成「搞笑模式」。三上悠亞不僅精準踩點做出一連串搞笑動作，還毫無保留地跟著旋律狂甩長髮、大力扭動，甚至連「浪子踢球」、「狗熊哆嗦毛」等高難度魔性動作都演繹得淋漓盡致。髮絲飛散在臉上卻始終掛著燦爛笑容的反差萌，短短數小時內便吸引超高點閱，粉絲紛紛打趣留言：「明明能靠顏值，卻偏偏要走搞笑路線」。

究竟讓三上悠亞不惜放下包袱的舞步有何來頭？這款被網友稱為「迷之魔性」的閃身步，起源其實相當有底蘊——它最初出自中國國家級非物質文化遺產「安徽花鼓燈」的經典男班基本功。

在相關教學影片被挖掘並改編成短影音迷因後，立刻引起全球模仿熱潮。不僅南韓人氣啦啦隊員李多慧、邊荷律爭相翻跳，連NBA球星普爾（Jordan Poole）也曾加入這波挑戰。三上悠亞這回精準搭上流行列車，也被廣大網友封為「史上最甜美版本的閃身步」。

三上悠亞跳「閃身步」影片暴紅。（翻攝自Instagram）
三上悠亞跳「閃身步」影片暴紅。（翻攝自Instagram）

精華 FAQ

  • 她分享了一段15秒的閃身步影片，原本以精緻形象登場，卻瞬間切換成搞笑模式，甩髮扭動又充滿反差感，因此迅速吸引大量網友關注。

  • 影片發布後已吸引超過260萬人次瀏覽，網友還封她為「最美閃身步」與「史上最甜美版本的閃身步」，認為她把搞笑與美貌結合得很有記憶點。

  • 閃身步最初出自中國國家級非物質文化遺產安徽花鼓燈的男班基本功，後來被改編成短影音迷因，才引發全球模仿熱潮，連多位球星和網紅都跟著挑戰。

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