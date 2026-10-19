三上悠亞跳「閃身步」反差萌吸260萬人朝聖

三上悠亞跳「閃身步」影片暴紅。（翻攝自Instagram）

AI摘要 文章摘要整理： 三上悠亞在社群跳起源自安徽花鼓燈的閃身步，以反差感十足的搞笑舞姿掀起熱議，短片發布後迅速累積260萬瀏覽。

近期在各大短影音平台掀起熱潮的魔性舞步「閃身步」，吸引全球無數網紅與球星爭相挑戰。噓星聞報導，日本 藝人三上悠亞也跟上這波流行，在社群分享一段 15 秒大跳閃身步的影片，甩髮晃腦的反差演出瞬間引爆話題，發布至今已吸引超過260萬人次瀏覽，被網友封為「最美閃身步」。

畫面中，她身穿俐落黑色上衣與極短熱褲，搭配招牌馬尾，本以為會是精致優雅的舞蹈展示，沒想到音樂一響，她立刻切換成「搞笑模式」。三上悠亞不僅精準踩點做出一連串搞笑動作，還毫無保留地跟著旋律狂甩長髮、大力扭動，甚至連「浪子踢球」、「狗熊哆嗦毛」等高難度魔性動作都演繹得淋漓盡致。髮絲飛散在臉上卻始終掛著燦爛笑容的反差萌，短短數小時內便吸引超高點閱，粉絲紛紛打趣留言：「明明能靠顏值，卻偏偏要走搞笑路線」。

究竟讓三上悠亞不惜放下包袱的舞步有何來頭？這款被網友稱為「迷之魔性」的閃身步，起源其實相當有底蘊——它最初出自中國國家級非物質文化遺產「安徽花鼓燈」的經典男班基本功。

在相關教學影片被挖掘並改編成短影音迷因後，立刻引起全球模仿熱潮。不僅南韓人氣啦啦隊員李多慧、邊荷律爭相翻跳，連NBA球星普爾（Jordan Poole）也曾加入這波挑戰。三上悠亞這回精準搭上流行列車，也被廣大網友封為「史上最甜美版本的閃身步」。

三上悠亞跳「閃身步」影片暴紅。（翻攝自Instagram）