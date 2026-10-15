金智媛「Doctor X」收視飆 醫療專業真實性引發考證

金智媛主演「Doctor X：白色黑手黨時代」收視開紅盤，劇中涉及的醫療專業細節也成為外界關注焦點。(取材自Instagram)

AI摘要 文章摘要整理： 金智媛主演的Doctor X開播後收視暴衝，但劇中急救與手術情節被醫療專業人士挑戰，真實性爭議也隨之在網路上擴大。

改編自人氣長壽日劇 「派遣女醫X」，由人氣女星金智媛主演的韓劇 「Doctor X：白色黑手黨時代」(簡稱Doctor X)開播後展現了驚人的收視氣勢。據韓媒報導，Doctor X首播便開出11.4%的亮眼紅盤，第二集更一路飆升至 14.9%，成功掀起追劇熱潮。然而，隨著戲劇熱播，劇中涉及的醫療專業細節也成為大眾焦點，引發了不小的「考證」與真實性討論。

針對網路上對於劇中部分急救與手術環節是否符合現實醫療現場的質疑聲浪，許多醫療相關人員與專業觀眾也紛紛加入討論。部分醫療從業人員指出，劇中如腹股溝疝氣患者送急診手術的過程、血壓無法測得時的處置，以及對心跳停止患者施以300J(焦耳)電擊等情節，與現實臨床標準存在落差。這些專業層面的質議在網路上引發了熱烈爭論。

而擔任該劇現場醫學顧問的南宮仁教授曾透過社群平台吐露開播心聲，他透露這齣劇是他首度參與現場諮詢的作品，拍攝過程相當艱辛，不僅曾見證劇組在寒冬深夜清晨於街頭灑水拍攝的執著，也感受到工作人員對作品的狂熱與用心。

當被網友問道：「確實有做醫學諮詢對吧？」他則幽默回應：「是的，我是現場諮詢專家。如果劇中出現醫學上的錯誤，您可以理解為是諮詢專家跟製作團隊爭執後，諮詢專家輸了的結果。」而隨著醫療場面爭議引起討論，網友留言直吐槽「看起來輸得很慘捏」、「根本一場都沒贏過吧？」還有網友直言：「這種程度的話，還不如不要找顧問諮詢……」。

精華 FAQ Q1：Doctor X開播後的收視表現如何，為何受到關注？ 該劇首播收視就達11.4%，第二集更攀升到14.9%，展現強勁熱度，也因此迅速成為話題，吸引大量觀眾追看。

Q2：劇中哪些醫療情節引發現實性與專業性的質疑？ 包括腹股溝疝氣患者急診手術、血壓無法測得時的處置，以及對心跳停止患者施以300J電擊等橋段，都被認為與臨床標準存在落差。

Q3：醫學顧問南宮仁對外界爭議是如何回應的？ 南宮仁表示自己有參與現場諮詢，若劇中出現醫療錯誤，可理解為顧問與製作團隊爭執後的結果，這番幽默說法也引來網友熱議。

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