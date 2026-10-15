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兒失蹤9年返家 金賢珠竟陷夢魘…「屍速」名導新作布疑陣

記者廖福生／綜合報導
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南韓億萬票房名導延尚昊推出最新暗黑心理驚悚作品「樂園的孩子」。(圖／龍祥提供)
南韓億萬票房名導延尚昊推出最新暗黑心理驚悚作品「樂園的孩子」。(圖／龍祥提供)

AI摘要

文章摘要整理：

延尚昊新片《樂園的孩子》描寫母親透過AI重逢失蹤9年的兒子，卻又迎來一名陌生成人兒子，在親情與真實間展開黑暗心理驚悚。

「屍速列車」、「屍速禁區」南韓億萬票房名導延尚昊最新暗黑心理驚悚作品「樂園的孩子」(Paradise Lost)，由演技派女星金賢珠與新生代演員裴賢聖領銜主演，故事從一場離奇的失蹤事件展開，當失蹤九年的兒子突然奇蹟返家，母親卻發現眼前的他早已不是記憶中的模樣。

延尚昊更親自形容本片是自己「最黑暗」的作品，以AI科技重現逝去親情，揭開一段令人不寒而慄的家庭謎團。「樂園的孩子」接連獲邀第51屆多倫多國際影展舉行世界首映、第31屆釜山國際影展舉行亞洲首映，門票皆遭到影迷瘋搶，開賣不久隨即秒殺，延尚昊更締造連續兩年入選多倫多國際影展的紀錄。

預告中最令人毛骨悚然的，正是「兩個兒子」形成的強烈對比：一個是停留在記憶裡、永遠不會長大的完美孩子；另一個則是真實存在，卻陌生得令人不安的成年兒子。

當昭英開始在「記憶中的孩子」與「現實中的兒子」之間徘徊，母愛究竟會選擇相信什麼，也成為電影最大的懸念。AI究竟是撫平傷痛的樂園，還是讓人落入深淵的地獄，讓這場親情重逢逐漸走向難以預測的心理拉鋸。

延尚昊向來擅長以驚悚類型剖析人性，從「屍速列車」的末日存亡危機，到「地獄公使」以超自然現象對社會進行批判，此次則將鏡頭轉向AI時代的親情、記憶與身分認同。意想不到的是，電影的最初靈感竟來自導演母親親手寫下的三頁故事，延尚昊以此為基礎反覆發展劇本，最終完成作品。

導演表示，希望透過本片探問人類離開完美樂園伊甸園，進入不完美的世界後，如何重新建立自己的身分，並對照「科技保存的完美記憶」與「不完美的人類」之間的終極抉擇。

電影「樂園的孩子」描述九年前，昭英(金賢珠飾)因一場露營學校巴士失蹤事件失去了兒子善宇(裴賢聖飾)，此後，她透過AI程式「樂園的孩子」，與停留在童年時期的善宇重新相遇，藉由科技打造出的虛擬兒子，昭英得以再次感受母子相伴的幸福。然而，當失蹤九年的善宇突然回到她面前，長大成人的他卻遍體鱗傷、眼神冰冷，與母親記憶中的孩子判若兩人。

「樂園的孩子」由演技派女星金賢珠主演。(圖／龍祥提供)
「樂園的孩子」由演技派女星金賢珠主演。(圖／龍祥提供)

精華 FAQ

  • 故事從9年前失蹤的兒子突然返家開始，母親卻發現他與記憶中的孩子完全不同；她同時面對AI重現的童年兒子，陷入真實與虛擬的拉扯。

  • 因為它不只描寫失蹤家庭的創傷，還進一步結合AI科技、記憶操控與身分認同，讓親情重逢變成不安的心理驚悚，氛圍比以往更沉重。

  • 《樂園的孩子》獲邀第51屆多倫多國際影展世界首映，以及第31屆釜山國際影展亞洲首映，兩地門票都迅速售罄，顯示話題與期待度都很高。

南韓

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