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星野源、新垣結衣結婚5年報喜訊：第一個孩子誕生

記者李姿瑩／綜合報導
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星野源和新垣結衣結婚5年終於升格當爸媽。(取材自IMDb)
星野源和新垣結衣結婚5年終於升格當爸媽。(取材自IMDb)

AI摘要

文章摘要整理：

星野源與新垣結衣13日公開宣布迎來第一個孩子，兩人在婚後5年升格父母，並感謝一路支持他們的粉絲與相關人士。

日本銀色夫妻檔星野源新垣結衣13日透過官方網站共同宣布喜訊，證實兩人生下了第一個孩子。兩人2021年宣布結婚，在婚後5年正式升格當爸媽，夫妻也發表共同聲明，向一路支持他們的相關人士及粉絲表達感謝，也分享升格父母的喜悅，表示未來將以父母及個人的身分共同努力，守護新生命，期盼一家人能度過平靜而充實的每一天。

星野源與新垣結衣在聲明中寫道：「在此向大家報告，我們的第一個孩子已經誕生。」兩人表示，承蒙許多人的支持，才能平安迎接這一天，對於一路以來給予協助、默默守護他們的所有相關人士，以及始終支持他們的粉絲，夫妻倆致上由衷謝意。

談到成為父母後的心情，他們表示，希望能好好守護這個新生命，讓一家人過著平靜且豐富的生活，未來將以父母及個人的身分共同精進、持續成長。最後則向外界喊話，希望大家今後也能繼續給予他們溫暖的關心與支持。

現年45歲的星野源出生於埼玉縣，身兼歌手、演員及作家等多重身分，2000年成立樂團SAKEROCK，2010發行專輯正式展開個人歌手生涯。

星野源2016年和新垣結衣合作日劇「月薪嬌妻」結緣，在劇中飾演夫妻，劇中的「戀舞」更掀起全日本熱潮，成為當年熱門話題。戲外兩人也從合作夥伴發展為戀人。兩人在2021年5月19日宣布結婚，當時消息震撼日本演藝圈。

精華 FAQ

  • 兩人透過官方網站共同發表聲明，證實第一個孩子已經誕生，正式從夫妻升格為父母，也向外界分享迎接新生命的喜悅。

  • 星野源與新垣結衣是在2021年5月19日宣布結婚，這次迎來第一個孩子後，代表兩人結婚5年後正式成為爸媽。

  • 他們表示會以父母及個人的身分共同努力，守護新生命，希望一家人能過著平靜而充實的生活，並持續成長。

星野源 新垣結衣 日劇

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