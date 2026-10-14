洗清冤屈？金秀賢沒說過「抱妳睡」 警查出金賽綸男友另有其人

金秀賢終於擺脫和未成年交往的醜聞。(取材自Instagram)

AI摘要 文章摘要整理： 韓媒指警方比對金賽綸手機與雲端資料後，認定爭議對話並非金秀賢所發，而是另一名男星A某，金秀賢因此獲判無違法疑慮並逐步復出。

南韓 男星金秀賢 與已故女星金賽綸 的未成年交往爭議終於水落石出，韓媒「Dispatch」13日報導，警方透過數位鑑識還原金賽綸生前使用的電子設備及雲端資料後，發現外界先前質疑涉及金秀賢的2016年KakaoTalk對話紀錄係人為篡改，發訊者實際上是另一名男星A某，原始對話中甚至出現對方真實姓名，與金秀賢並無關聯。警方最終認定金秀賢不成立違法疑慮，宣布不起訴，為這場風波畫下句點。

「Dispatch」報導，警方分析從金賽綸手機中還原的對話紀錄，以及儲存在雲端的KakaoTalk截圖，並進一步比對對話內容、說話語氣及錯別字等用語習慣，認定2016年爭議訊息的發送者並非金秀賢，而是男星A某。

報導另指出，YouTube頻道「橫豎研究所」代表金世義，曾指示員工將原本顯示為「沒有成員」的對話發送者名稱，修改為「金秀賢」。當時金世義公開的對話內容包括「我什麼時候才能抱著妳入睡？」、「那樣的話，感覺真的可以睡得很香」等訊息，引發外界質疑兩人關係。

金秀賢方面先前承認曾與金賽綸交往，但強調交往期間並非女方未成年時期，並反駁金家遺屬公開的錄音檔是透過AI偽造。警方今年7月也針對金秀賢涉及違反「兒童福祉法」及誣告等相關案件，以證據不足為由，決定不移送檢方。

另一方面，金世義目前因涉嫌誹謗、違反「性暴力犯罪處罰特例法」及「跟蹤騷擾處罰法」等罪名，遭到羈押起訴。檢方指控，他在2025年3月至5月間，透過YouTube節目及記者會散布不實資訊，聲稱金賽綸未成年時便與金秀賢交往，甚至指稱女方的死亡與金秀賢方面施壓要求償還債務有關。此外，他也被控利用生成式AI竄改並散布金賽綸的聲音。

隨著警方調查結果及相關報導曝光，金賽綸和金秀賢的交往時間點已經可以確認落在她大一、大二時，並非外傳的未成年，至於其他幾位和她交往的男性身分，警方在比對文字用法和語氣後均排除是金秀賢。

先前因不實指控遭受重創的金秀賢，在獲警方澄清後已正式洗清冤屈。隨著法律爭議落幕，金秀賢演藝工作逐步回軌，近期已收到多部影視作品邀約，並規畫出席年底大型頒獎典禮，正式宣告全面復出。