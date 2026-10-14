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新婚一年金鍾國1怪癖揭婚後真面目 秋成勳崩潰：你老婆真辛苦

記者梅衍儂／即時報導
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金鍾國新婚一年。(摘自Instagram)
金鍾國新婚一年。(摘自Instagram)

AI摘要

文章摘要整理：

金鍾國、秋成勳與ZICO來台錄影，途中因飲食與玩樂習慣鬥嘴不斷，金鍾國的慢食養生與爆料秋成勳婚後真面目成為笑點，ZICO則在夜市遊戲中慘遭比下去。

韓星金鍾國、秋成勳以及ZICO近日為錄製綜藝節目「真男人的旅行法in台灣」造訪台灣，3人來一場不設限行程，隨性穿梭在台灣街頭與夜市，爆笑互動不斷。最新一集中，金鍾國因為極致養生的「細嚼慢嚥」與吃東西習慣，讓格鬥冠軍出身的鋼鐵硬漢秋成勳也抵擋不住，當場崩潰直呼：「你老婆真的是辛苦了！」

節目中，3人在移動過程中因飲食習慣不同吵翻天，金鍾國一向重視健康，吃個東西都細嚼慢嚥，秋成勳嫌他吃太慢「出頭」又多，忍不住大發牢騷，結果新婚剛滿一年的金鍾國完全沒在怕，當場抖出秋成勳在超模妻子矢野志保面前「唯唯諾諾、妻管嚴」，讓秋成勳瞬間語塞。

儘管被秋成勳嫌到不行，金鍾國依然糾結要不要把食物分著吃，秋成勳仰天長嘆：「你老婆真的太辛苦了啦！」並舉雙手投降認輸：「鍾國啊，我真的服了你！」

除了兩位大哥的鬥嘴，隊中的「老么」ZICO更是心酸爆表，3人到夜市玩射飛鏢，金鍾國與秋成勳在一旁打鬧，ZICO獨自埋頭苦練，沒想到分數依然慘不忍睹；反觀兩位大哥邊玩邊笑，還順利抱走滿懷獎品，讓ZICO滿臉寫著茫然，自嘲雖然是3人中年紀最小的，但運動神經最爛。

Zico玩射飛鏢。(摘自Instagram)
Zico玩射飛鏢。(摘自Instagram)

金鍾國(右）在節目上狂被秋成勳（中）念。(摘自naver)
金鍾國(右）在節目上狂被秋成勳（中）念。(摘自naver)

精華 FAQ

  • 他一貫重視健康，吃東西時特別細嚼慢嚥，還會糾結食物要不要分著吃，讓同行的秋成勳看不下去，雙方因此在移動過程中一路鬥嘴，成為節目主要笑點。

  • 因為金鍾國吃太慢又堅持自己的飲食方式，秋成勳忍不住抱怨，卻反被金鍾國回擊他在妻子面前很怕老婆，最後只能舉手投降，感嘆金鍾國的婚後生活真面目。

  • 三人到夜市玩射飛鏢時，金鍾國與秋成勳一邊打鬧一邊拿獎品，ZICO則獨自苦練卻始終分數慘淡，最後只能自嘲雖然年紀最小，運動神經卻最差。

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