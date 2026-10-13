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48歲留長髮…元斌息影16年突露臉 網讚「無歲月痕跡」

記者陳穎／綜合報導
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元斌16年沒有作品，只能從廣告看到他帥氣的模樣。（取材自Instagram）
元斌16年沒有作品，只能從廣告看到他帥氣的模樣。（取材自Instagram）

AI摘要

文章摘要整理：

元斌相隔多年罕見以新廣告露面，48歲留長髮依舊帥氣，讓粉絲驚嘆幾乎沒有歲月痕跡，也再度掀起他復出與否的討論。

南韓「不老男神」元斌自2010年演出經典電影「大叔」後，便長年淡出演藝圈，至今超過16年未推出新作品。近日他罕見透過新廣告曝光近況，48歲的他留起一頭長髮，髮絲一路垂至後頸，搭配黑色高領上衣直視鏡頭，熟悉的帥氣臉龐幾乎看不出歲月痕跡，令粉絲再次驚呼「男神完全沒變」。

保健食品品牌宣布元斌成為品牌首位官方代言人，釋出最新廣告畫面。照片中，元斌穿著黑色高領上衣，神情沉穩地凝視鏡頭，長髮自然垂落至耳朵及後頸，整體造型簡約卻氣場十足，與當年「大叔」時期的形象相比，雖然多了成熟韻味，但外貌依舊維持高顏值。

元斌2010年主演「大叔」後人氣攀升，電影至今仍被視為南韓動作片經典，但他此後便鮮少公開露面，除了偶爾接下廣告代言，幾乎沒有演藝作品問世。多年來粉絲持續敲碗復出，卻始終沒有等到新作。

今年6月，主播金柱夏曾在節目中透露元斌對於演藝工作的想法。據她轉述，元斌曾坦言，由於「大叔」中的角色形象太過鮮明，觀眾留下深刻印象，反而讓他後續收到的演出邀約沒有想像中多。至於外界關注他為何突然留起長髮，元斌也曾透露原因：「不知道會接到什麼角色，所以一直在做準備。」這番話也讓外界解讀，他並未完全關上復出的大門，而是持續保持準備狀態。

精華 FAQ

  • 他是因為接下保健食品品牌代言，並公開最新廣告畫面而罕見露臉。畫面中他以黑色高領上衣搭配長髮亮相，立刻引發粉絲關注。

  • 外界最關注他何時復出拍新作品。自2010年《大叔》後，他幾乎沒有演藝作品問世，但偶爾接廣告，粉絲多年來都持續敲碗希望他回歸。

  • 元斌曾表示，《大叔》的角色形象太鮮明，讓後續邀約不如預期；至於留長髮，則是因為不知道未來會接到什麼角色，所以一直保持準備狀態。

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