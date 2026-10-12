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韓星姜敏赫來台挑戰「閃身步」：不懂為什麼會有名

記者李姿瑩／台北報導
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姜敏赫自在地坐在舞台前唱歌。(圖／和協整合行銷提供)
姜敏赫自在地坐在舞台前唱歌。(圖／和協整合行銷提供)

AI摘要

文章摘要整理：

CNBLUE鼓手姜敏赫在台北見面會上大秀中文與才藝，挑戰閃身步、與粉絲趣味互動，並在談及愛貓離世時感性落淚。

韓團CNBLUE鼓手姜敏赫10日在台北舉辦個人見面會，不僅大跳「你是我的花朵」，還挑戰最近在網路上引發話題的「閃身步」，好奇詢問粉絲：「我不懂為什麼會有名耶？」

姜敏赫已是來台常客，他開場便坐在舞台邊演唱，自在的表現讓粉絲相當驚喜。今年已多次來台的他笑說，每次來心情都很好，平常以鼓手身分坐在後方，這次終於能直接與粉絲眼神交流，還用中文說出「我很幸福」。

見面會上他化身珍珠奶茶店員，邀請4名粉絲挑戰乒乓球接力，送出親筆簽名的「原味鼓棒」；換上醫師袍後，更替患有「看完演唱會的廢人症」的粉絲開出處方，除了聽10次CNBLUE專輯，還要參加明年2月的演唱會，笑稱這才是正確的處方籤。

除了善於打鼓，姜敏赫笑說自己不可能當主唱或主舞，沒想到現場立刻播放鄭容和認證他是「舞蹈擔當」的影片，讓他急忙否認，直說鄭容和與李正信跳得更好，懷疑是鄭容和不想跳才推給他。

除了舞蹈挑戰，姜敏赫也分享私下生活，透露愛貓奇奇今年8月離世，坦言擔心自己提到這個話題會哭出來，結果真的沒忍住眼淚，當場淚灑舞台，但仍希望與粉絲一起向牠道別。

精華 FAQ

  • 他不僅大跳〈你是我的花朵〉，還挑戰網路熱議的閃身步，並化身珍珠奶茶店員與醫師，安排粉絲遊戲、送簽名鼓棒與開出療癒處方。

  • 因為他對這個近期爆紅的動作並不熟悉，現場雖然配合挑戰，仍以好奇口吻詢問粉絲，顯得既驚訝又帶點幽默感。

  • 他提到愛貓奇奇在今年8月離世，原本就擔心自己會哭，結果真的忍不住淚灑舞台，但仍希望能和粉絲一起向牠好好道別。

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