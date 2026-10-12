韓星姜敏赫來台挑戰「閃身步」：不懂為什麼會有名

姜敏赫自在地坐在舞台前唱歌。(圖／和協整合行銷提供)

AI摘要 文章摘要整理： CNBLUE鼓手姜敏赫在台北見面會上大秀中文與才藝，挑戰閃身步、與粉絲趣味互動，並在談及愛貓離世時感性落淚。

韓團CNBLUE鼓手姜敏赫10日在台北舉辦個人見面會，不僅大跳「你是我的花朵」，還挑戰最近在網路上引發話題的「閃身步」，好奇詢問粉絲：「我不懂為什麼會有名耶？」

姜敏赫已是來台常客，他開場便坐在舞台邊演唱，自在的表現讓粉絲相當驚喜。今年已多次來台的他笑說，每次來心情都很好，平常以鼓手身分坐在後方，這次終於能直接與粉絲眼神交流，還用中文說出「我很幸福」。

見面會上他化身珍珠奶茶店員，邀請4名粉絲挑戰乒乓球接力，送出親筆簽名的「原味鼓棒」；換上醫師袍後，更替患有「看完演唱會的廢人症」的粉絲開出處方，除了聽10次CNBLUE專輯，還要參加明年2月的演唱會，笑稱這才是正確的處方籤。

除了善於打鼓，姜敏赫笑說自己不可能當主唱或主舞，沒想到現場立刻播放鄭容和認證他是「舞蹈擔當」的影片，讓他急忙否認，直說鄭容和與李正信跳得更好，懷疑是鄭容和不想跳才推給他。

除了舞蹈挑戰，姜敏赫也分享私下生活，透露愛貓奇奇今年8月離世，坦言擔心自己提到這個話題會哭出來，結果真的沒忍住眼淚，當場淚灑舞台，但仍希望與粉絲一起向牠道別。