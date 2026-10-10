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BIGBANG登大巨蛋 GD砸吉他自稱「龍哥」 太陽英語撩粉好尷尬

記者李姿瑩／綜合報導
BIGBANG在台北大巨蛋熱力開唱，嗨翻全場。圖／讀者提供
BIGBANG在台北大巨蛋熱力開唱，嗨翻全場。圖／讀者提供

AI摘要

文章摘要整理：

BIGBANG睽違11年合體登上台北大巨蛋，GD與太陽、大聲以多首經典歌掀起回憶殺，GD還重現砸吉他名場面，太陽英文撩粉冷場成為亮點。

粉絲苦等11年，終於等到南韓天團BIGBANG合體重返台灣。G-Dragon（GD）帶著太陽、大聲，9日起一連在台北大巨蛋連唱3天，以20周年世界巡演「XX : COSMOS」和12萬名台粉見面。

BIGBANG昨晚一登場，就以「Fantastic Baby」讓全場粉絲陷入狂歡。接著一連帶來「Hands Up」、「Tonight」，GD在「Tonight」的歌聲中，重現砸爛吉他的經典畫面，直接在台上霸氣把吉他對半摔爛，看得觀眾熱血沸騰。

GD、太陽、大聲近年都曾單獨來台開唱，對台灣絲毫不陌生，GD率先用中文高喊：「你好嗎？我是龍哥。Finally，BIGBANG is back，準備好了嗎？」大聲接著說：「大家好，我是大聲。大家過得好嗎？很想念你們。」太陽直接用台語「我愛哩」，向台灣粉絲展現十足誠意。

他們合體威力無窮，幾首經典歌曲下來讓觀眾陷入回憶殺，GD和大聲在「LOSER」的歌聲中，邊唱邊走下舞台，搖滾區的歌迷近乎瘋狂，GD和大聲也不時近距離欣賞粉絲手上的應援物品，對著每台手機揮手打招呼。

回到舞台上後，大聲開心高喊「Taipei I love you」，太陽熱情分享台北是巡演中第一個造訪的亞洲城市，美食更是令他回味無窮，這次來台已經吃了牛肉麵、鳳梨酥。他本來想繼續用英文撩台粉，形容「像你們一樣，甜蜜而溫暖」，但粉絲沒有反應，太陽只好自嘲：「你們也太冷靜了。」

中場時大聲、太陽、GD輪番上陣，3帥各自展現不同魅力。場外同樣熱鬧，曾與GD合作的周杰倫送上花籃，卡片上面寫著「Have a great show」，祝福BIGBANG大巨蛋演出成功，展現天王等級的好交情。

精華 FAQ

  • BIGBANG是睽違11年後再度合體回到台灣，並於9日起在台北大巨蛋連唱3天，以20周年世界巡演「XX : COSMOS」和12萬名粉絲見面。

  • GD一登場就帶來高張力演出，唱到「Tonight」時重現經典砸吉他畫面，直接把吉他對半摔爛；他還用中文自稱「我是龍哥」，瞬間炒熱全場氣氛。

  • 太陽先用台語說「我愛哩」展現誠意，後來又想以英文形容台粉像「甜蜜而溫暖」，但現場反應不熱烈，只好自嘲「你們也太冷靜了」，成為演出插曲。

南韓

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