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崔始源帥照「太霸總」 網笑：像交友詐騙會使用的照片

娛樂新聞組／綜合報導
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崔始源的帥照被網友笑稱簡直是「跨國情騙集團的範本照片」。(取材自Instagra...
崔始源的帥照被網友笑稱簡直是「跨國情騙集團的範本照片」。(取材自Instagram)

AI摘要

文章摘要整理：

崔始源在社群上以霸總風格帥照與親民互動引發話題，既被網友戲稱像詐騙集團照片，也因來台探店寵粉而再掀熱度。

南韓男團Super Junior成員崔始源出道多年，憑藉帥氣外型與滿滿的「霸總感」紅遍亞洲。最近他積極拓展社群平台，加入Threads與粉絲互動，頻繁分享生活點滴與品牌優惠資訊。沒想到因為風格太過一本正經，加上總是身穿西裝、曬出在豪宅品嘗美酒等高質感照片，意外被廣大網友笑稱簡直是「交友軟體詐騙犯」或「跨國情騙集團的範本照片」。

香港01報導，崔始源日前在平台上宣傳產品時，暖心寫下「國際運費將由我負擔，結帳不會額外收取」等文字，再搭配霸氣十足的帥照，讓不少網友第一眼以為滑到了詐騙集團的釣魚貼文。

網友們紛紛留言笑稱，他的照片完美符合詐騙集團最愛使用的「高富帥、金融總裁、退役軍官」形象，甚至調侃他的照片大概早已被犯罪集團偷偷存下來拿去行騙，直呼這股渾然天成的霸總氣場實在太有喜感。

除了社群話題不斷，崔始源近期在台灣拍攝新片「要是未曾相遇就好了」期間，也掀起一波追星狂熱。先前有一間早餐店店長身為崔始源的資深鐵粉，特別在門口擺設貼有始源照片的「請勿停車」告示牌，並巧妙運用諧音梗。這個有趣的景象被路人拍照傳上網後，竟意外釣出崔始源本人以中、韓雙語親自回覆，讓粉絲又驚又喜。

不只如此，崔始源隨後甚至親自開車造訪該間早餐店，現場對著店長開玩笑詢問「我可以停車嗎？」，讓幸運遇到偶像的店長與店員感動到當場大哭。這次親民的「突襲應援」不僅展現了他超強的寵粉魅力，也讓這間台灣早餐店迅速暴紅。

精華 FAQ

  • 因他常分享西裝筆挺、豪宅美酒等高質感照片，搭配一本正經的宣傳文字，整體風格太像詐騙貼文常用的「高富帥」模板，讓網友忍不住拿來開玩笑。

  • 他替產品宣傳時寫下國際運費由自己負擔、結帳不會額外收取等文字，再配上霸氣帥照，讓不少人第一眼誤以為是釣魚或詐騙訊息，因此迅速掀起討論。

  • 他因早餐店「請勿停車」告示牌的趣味梗親自回覆店家，之後更突襲造訪早餐店，還開玩笑問店長能不能停車，讓店長和店員感動落淚，也帶動店家爆紅。

詐騙 Threads 詐騙集團

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