金智媛揭當過練習生 曾喊「碧昂絲可以，為什麼我不行？」

很多人不知道金智媛曾當過練習生。（取材自Instagram）

AI摘要 文章摘要整理： 金智媛在《Salon Drip》坦承曾當練習生，並被爆料喊過「碧昂絲可以，為什麼我不行？」；她也分享拍戲時常哼歌提神的幕後趣事。

南韓 人氣演員金智媛與李姃垠近日登上YouTube 頻道「TEO 테오」的熱門網路節目「Salon Drip」，兩人在節目中暢聊舞蹈、音樂與拍攝幕後趣事，金智媛更在現場首度大方談及過去曾準備作為女團成員出道的練習生時光，引發廣大網友討論。

噓！星聞報導節目中，當主持人張度練問及是否喜歡跳舞時，金智媛透露自己小時候曾學過舞蹈。隨後同場嘉賓李姃垠加碼爆料，揭開了金智媛反轉的過去：「其實她以前曾當過練習生。」

對此，金智媛害羞地承認自己確實有過練習生生活，並笑著說：「練習生時期確實有學舞蹈，但最終沒能出道……其實也是有原因的。」當張度練追問是哪個部分比較可惜時，金智媛幽默地回答：「感覺是各方面都差了一點吧？」真摯又坦率的反應讓全場大笑。

談到練習生時期的往事，張度練還分享了一段金智媛當年的可愛故事，透露她過去曾說過：「連碧昂絲 （Beyoncé）都做得到，為什麼我不行？」似乎是當時練習某個項目時遇到瓶頸，才會忍不住發出這番感嘆。

面對這段童年往事，金智媛露出害羞表情。張度練也笑說，感覺就是「想做到卻沒有如願」時才會出現的可愛反應。

雖然最後沒有走上偶像出道之路，金智媛對唱歌與K-pop的喜愛並沒有因此消失。李姃垠透露，她在拍攝現場經常聽到金智媛哼歌，「一直都在哼」。

對此，金智媛則解釋，自己並不是為了展現歌唱實力才唱歌，而是把唱歌當成工作時的「勞動歌」。她笑稱：「只要我開始唱歌，就代表我體力已經透支、非常累了。」她補充道，由於兩人近期合作拍攝醫療劇，劇中有大量的手術場面，經常需要站著拍攝長達10個小時，體力和精神都很容易下滑，因此靠著哼歌來提升Tension、和前輩們開玩笑，成為她撐過長時間拍攝的重要動力。