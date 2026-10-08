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暴瘦遭嗆「你媽在天上會氣炸」 崔真實女兒曬影片反擊酸民

記者梅衍儂／即時報導
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崔俊熙長年維持41公斤。（取材自Instagram）
崔俊熙長年維持41公斤。（取材自Instagram）

AI摘要

文章摘要整理：

崔真實女兒崔俊熙因社群帳號被封鎖、長期遭受外貌惡評而情緒低落，公開影片強烈回擊酸民，並吐露心情受創。

南韓已故女星崔真實的女兒、現為模特兒兼網紅的崔俊熙，近日因高達23萬粉絲的個人社群帳號無預警遭封鎖，再加上長久以來承受的壓力，讓她情緒幾近崩潰，日前她透過社群平台曬出影片，罕見發起猛烈反擊。

23歲的崔俊熙是崔真實與前棒球選手趙成敏的女兒，過去曾因罹患紅斑性狼瘡，藥物副作用導致體重暴增至96公斤。後來她憑驚人毅力成功甩肉55公斤，將體重長期維持在41公斤，今年5月與大11歲的圈外男友低調結婚。

她努力減重卻被網友酸言酸語，有人勸她「增一點肉吧，感覺媽媽在天上會氣炸」、「一點都不漂亮只覺得噁心，完全是男人最討厭的身材」，崔俊熙憤怒回應：「知道什麼更讓人火大嗎？拜託不要再叫我增重、不要再留像乾屍一樣的惡評了！

崔俊熙在日前公開的影片中，直接放上酸民的留言截圖，內容憤怒寫道：「問我為什麼要這樣活著？明明原本好好的為什麼會變成這樣？你這個瘋子，我從出生開始本來就是這樣，你到底懂什麼？」

她無奈地說：「還好我們人生只會活一次，因為我再也不想經歷這種『大混亂』第二次了。大家加油吧。」崔俊熙也提到社群被封鎖，心情相當不好受：「一個累積了22.7萬人的帳號突然消失，要是不生氣才奇怪吧？除了工作之外，那裡面還有我累積許久的日常、對話和回憶。就算嘴上說著沒關係，但我心裡真的一點都不好。」

崔俊熙是已故女星崔真實的女兒。（取材自Instagram）
崔俊熙是已故女星崔真實的女兒。（取材自Instagram）

精華 FAQ

  • 她因累積23萬粉絲的社群帳號突然被封鎖，加上長期承受外貌與身材惡評，情緒幾近崩潰，因此透過影片直接回擊留言攻擊，表達憤怒與無奈。

  • 她最不能接受的是被催促增重，還有人拿已故母親崔真實開玩笑，甚至形容她像乾屍、身材噁心。她認為這些留言不僅惡意，還嚴重傷人。

  • 她過去因紅斑性狼瘡與藥物副作用胖到96公斤，後來靠毅力瘦下55公斤，長期維持在41公斤，並在今年5月與大11歲的圈外男友低調結婚。

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