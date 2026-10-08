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觀影說劇／日片「出賣影子的女人」 幸福背後藏代價

記者陳穎／綜合報導
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長谷川奈央在電影「出賣影子的女人」，首次擔任女主角。（圖／幸福の科學提供）
長谷川奈央在電影「出賣影子的女人」，首次擔任女主角。（圖／幸福の科學提供）

AI摘要

文章摘要整理：

日本電影《出賣影子的女人》以賣影子換願望的奇幻設定展開，女主角在夢想逐步實現後，也被迫思考幸福背後真正的代價。

日本電影「出賣影子的女人」以奇幻又詭異的「影子交易」為故事核心，預告公開後觀看次數突破百萬，引發觀眾好奇。電影描述當平凡女子意外獲得改變人生的機會，她究竟能否得到夢寐以求的幸福，還是必須付出意想不到的代價？

電影改編自大川隆法原作故事，主角河合夕子是東京廣告公司的普通上班族，即將迎來28歲生日的她，對停滯不前的人生感到焦慮，也夢想有一天能嫁給英俊又富有的男人。

某天晚上，夕子走在昏暗街道上，意外遇見一名算命先生，對方告訴她：「妳今晚遇到的第一個人，妳會對他說『Yes』還是『No』，妳的命運將會大幅改變。」沒想到下一秒，一名身穿黑袍的神祕男子現身，竟提出一項不可思議的交易：只要夕子把自己的影子賣給他，一年之內就能實現願望。

面對突如其來的誘惑，夕子幾乎沒有多想便答應交易。影子消失後，她的人生也開始出現一連串奇妙變化，原本平凡的生活逐漸朝著夢想靠近。然而，當願望一個個實現，她也開始面對另一個問題：為了得到想要的人生，究竟必須付出多少代價？

首次擔綱電影女主角的長谷川奈央，飾演河合夕子。她透露，在閱讀劇本之前，自己從未特別思考過「影子」這個每天都存在的東西，直到開始重新注意生活中那些理所當然的事物，才發現「自己擁有影子這件事，以及平凡的每一天，其實都是無可取代的幸福」。

長谷川奈央認為，電影會讓觀眾重新思考「自己究竟把價值放在什麼事物上」，因此她也盡可能以貼近自身的狀態詮釋夕子，希望角色能引起觀眾共鳴。

導演赤羽博則表示，人類天生具有好奇心，面對未知事物總會想一探究竟，但「影子」卻是平時幾乎不會被注意的存在。因此，他反過來思考，如果有一天真的有人問：「請把你的影子賣給我，你會怎麼做？」

赤羽博認為，原本毫不起眼的影子，在特定條件下或許真的會讓人產生「賣掉也無妨」的念頭，而電影正是從這個看似簡單的假設出發。當夕子開始用影子交換金錢、愛情與理想人生，也讓觀眾思考，自己是否也曾為了追求所謂的幸福，而忽略身邊早已擁有的東西。

「出賣影子的女人」由赤羽博執導，長谷川奈央、青木亮、田中宏明、蘆川佳美、目黑由紀、田村亮等演員共同演出。

精華 FAQ

  • 本片以「影子交易」為核心，描述平凡上班族夕子把影子賣給神祕男子後，一年內可實現願望，卻也必須面對幸福與代價並存的命運轉折。

  • 河合夕子是東京廣告公司的普通職員，快滿28歲時對停滯人生感到焦慮，也一直夢想嫁給英俊又富有的男人，渴望改變自己的生活。

  • 長谷川奈央與赤羽博都希望觀眾重新思考日常中理所當然的幸福，提醒大家別只追求願望成真，也要珍惜早已擁有的平凡生活。

日本

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