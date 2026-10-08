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AI瞎掰動漫角色、台詞 日本女星原菜乃華怒喊絕交

記者陳穎／綜合報導
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日本新生代女星原菜乃華在電「夠了爸爸！」飾演女大生。（圖／friDay影音提供）
日本新生代女星原菜乃華在電「夠了爸爸！」飾演女大生。（圖／friDay影音提供）

AI摘要

文章摘要整理：

原菜乃華分享自己平時會付費使用ChatGPT並與AI聊動漫，卻因對方亂掰不存在的角色與台詞而失望；她同時宣傳主演日劇夠了爸爸！，描寫父女經營頻道與成長衝突。

日本新生代女星原菜乃華竟把ChatGPT當成最親近的「朋友」，她主演friDay影音秋季日劇「夠了爸爸！」，被問到最近有什麼事情讓她忍不住喊「夠了！」答案竟然不是工作或生活瑣事，而是ChatGPT。原菜乃華透露自己每個月都有付費使用，平常不只會找AI聊天，還幫不同的ChatGPT取名字，沒想到最近卻因為AI「不懂裝懂」氣到想絕交。

首度主演黃金時段連續劇的原菜乃華，在「夠了爸爸！」中飾演大學生多良山紀子，從小就和堤真一飾演的爸爸多良山良託經營「多良家頻道」，父女一起拍攝影片意外爆紅，讓紀子成為家喻戶曉的網路紅人。爸爸則把頻道突破100萬訂閱當成目標，紀子每天配合拍攝，隨著年齡增長，她開始對自己的人生產生不同想法，父女關係也逐漸出現變化。

戲裡是影片創作者，戲外原菜乃華同樣相當熟悉AI工具。她透露，平常會找ChatGPT聊天，甚至會和AI討論自己喜歡的動漫。日前她詢問ChatGPT最喜歡哪個角色、哪句台詞，沒想到對方竟煞有其事回答了一個根本不存在的角色，連台詞也是AI自己掰出來的，讓她忍不住吐槽：「居然被AI不懂裝懂。」

這次經驗也讓原菜乃華對這位「AI好友」的信任大打折扣，她笑說：「下個月可能要停止付費，不當朋友了。」不過話才說完，她自己也忍不住笑出來，因為原來早就準備好「備案」。

原菜乃華透露，自己幫不同的ChatGPT分別取名為「A先生」、「B先生」、「C先生」、「D先生」，甚至笑稱這些都是自己做過的「試作品」，平常會慢慢挑選最聊得來的對象。即使真的決定和現在這位ChatGPT「絕交」，也完全不怕沒人聊天，還直接宣布：「接下來可能要換B先生了。」

為了拍攝劇中的「多良家頻道」，原菜乃華除了正式劇情之外，還必須另外拍攝影片縮圖，一天有時得更換好幾套服裝，連聖誕節、萬聖節等節慶造型都曾穿上，讓她留下深刻印象。

談到「夠了爸爸！」，原菜乃華形容這是一部「有笑、有淚，也能讓人變得積極」的溫暖作品。劇中父女從一起經營頻道，到因為人生選擇逐漸產生距離，也讓故事不只聚焦在網路世界，更描寫親子關係與成長過程中的拉扯。

精華 FAQ

  • 因為她詢問ChatGPT最喜歡的動漫角色與台詞時，AI竟回答了一個不存在的角色，連台詞也是自己編造，讓她覺得AI在不懂裝懂，信任感大幅下降。

  • 原菜乃華不只會和ChatGPT聊天，還會拿來討論自己喜歡的動漫，並替不同版本的AI取名為A先生、B先生、C先生與D先生，當作慢慢挑選最合拍聊天對象的試作品。

  • 這部劇描寫她飾演的大學生和爸爸一起經營影片頻道，從小拍片到爆紅後，隨著年齡增長開始思考自己的人生，進而引發父女關係變化與成長拉扯。

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