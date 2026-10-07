楊紫瓊獲釜山影展「亞洲電影人獎」 致謝張藝謀、許鞍華

奧斯卡影后楊紫瓊時隔15年重返釜山，獲頒「年度亞洲電影人獎」。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 楊紫瓊在第31屆釜山影展獲亞洲電影人獎，感謝張藝謀、許鞍華等人支持，並與范冰冰同場成焦點；本屆影展規模也創近年新高。

南韓第31屆釜山影展（BIFF）日前在電影殿堂盛大開幕，64歲奧斯卡影后楊紫瓊 時隔15年重返釜山，獲頒「年度亞洲電影人獎」。她身穿銀色亮片禮服登台領獎，回顧多年電影生涯時難掩激動，感謝一路上支持她、挑戰她的電影人與觀眾，更喊話自己未來仍要保持好奇、持續學習，「永遠不要放棄」。

當眼，亞洲影壇眾星齊聚開幕紅毯，大陸女星范冰冰 與楊紫瓊兩位華人女星同場亮相，成為典禮焦點。兩人以不同風格現身，展現華人演員活躍於國際影壇的身影，也為今年釜山影展增添星光。

楊紫瓊領獎時表示，時隔多年再次來到釜山，對她而言具有深遠意義，也向第31屆釜山影展取得的成就獻上祝賀。台下5000多名觀眾報以熱烈掌聲，見證她時隔15年再度站上釜山影展舞台。

回顧電影生涯，楊紫瓊感性地說：「沒有人能單打獨鬥完成這一切。」她感謝一路合作的導演、製作人、編劇、演員及幕後工作人員，並特別向台下的香港導演許鞍華 與中國導演張藝謀致謝。她說，每一部電影背後，都有願意相信她、挑戰她及支持她的人，即使在最漫長、艱辛的日子裡，一個笑容也能帶給她力量。

楊紫瓊表示，未來仍期待遇見新作品、分享故事，無論發生什麼事，都會持續學習、保持好奇心，並成為讓信任她的人感到自豪的人。

范冰冰近年工作重心逐漸延伸至國際影壇，除參與海外電影作品，也頻繁現身坎城、威尼斯、柏林等國際影展。此次亮相釜山，她一登場便吸引媒體關注，服裝造型與整體氣場成為紅毯焦點。

今年釜山影展共有來自59國、316部電影獲邀參展，規模創下2019年以來新高，並由張藝謀擔任評審團主席。他表示，許多南韓電影令人印象深刻，不僅受到亞洲觀眾關注，也受到全世界矚目；本屆評審團有一半為女性，能與多位女性評審合作令他感到榮幸。

開幕典禮由「柏青哥」演員金敏荷主持，她頒發年度電影人獎時，也引用楊紫瓊曾說過的話：「別讓任何人告訴妳，妳的黃金時代已經過去，永遠不要放棄。」開幕片「彼此的日夜」（暫譯）隨後登場。

范冰冰現身第31屆釜山影展。(歐新社)