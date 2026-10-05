觀影說劇/全裸難救挑情醜聞 池昌旭等不及新戲搭檔全智賢

池昌旭接拍「挑情醜聞」，但收視不如預期。(圖／摘自Netflix IG)

AI摘要 文章摘要整理： 池昌旭主演Netflix新劇挑情醜聞引發爭議，收視與評價未如預期，他回應裸戲與拍攝初衷，並透露對孫藝真及全智賢合作的期待。

池昌旭和孫藝真 、Nana合作Netflix 新劇「挑情醜聞」，大尺度為藝術犧牲。然而劇集成效並未反映在收視率上，反而被批評不如裴勇俊當年主演的電影版。對此，池昌旭深感遺憾、孫藝真謙虛接受，導演鄭址宇則是一力扛責，認為會引發諸多爭議的原因都是他造成。

對於翻拍「挑情醜聞」，池昌旭和導演都抱持挑戰和突破的野心，池昌旭更認為這是「人生中值得一試的作品」。只是即便他們不停強調重點是角色的情感變化，觀眾仍不埋單。對於在劇中幾乎全裸卻被嫌身材不夠好，池昌旭表示，他事前並未跟導演討論，只是靠著自己的理解，覺得劇情重點不在裸露並沒有刻意健身，「我們討論更多的是床戲背後的意義，和想要傳達給觀眾的方向」。

談到和孫藝真合作，池昌旭直呼緊張又榮幸，「我唯一的罪過就是在戲中愛上了趙夫人（孫藝真飾）。」為了能精采地呈現和孫藝真的對手戲，池昌旭做了不少功課，包括拍攝時盡力保持劇中人物的拉扯感，在片場鮮少單獨和孫藝真交談，若要討論劇情一定都有導演在場，展現了池昌旭尊重已婚女星的邊界感。

對於將和全智賢 搭檔合作奇幻愛情劇「人類X九尾狐」，池昌旭笑說：「感覺自己所有的心願，全都達成了。」他表示能和從小夢寐以求的前輩一起工作，實在非常幸運，「這種感覺真的很好，我會努力把與她們合作的一切都記在心裡」。

池昌旭不後悔接拍「挑情醜聞」。(圖／Netflix提供)