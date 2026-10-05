觀影說劇/全裸難救挑情醜聞 池昌旭等不及新戲搭檔全智賢
池昌旭主演Netflix新劇挑情醜聞引發爭議，收視與評價未如預期，他回應裸戲與拍攝初衷，並透露對孫藝真及全智賢合作的期待。
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池昌旭主演Netflix新劇挑情醜聞引發爭議，收視與評價未如預期，他回應裸戲與拍攝初衷，並透露對孫藝真及全智賢合作的期待。
池昌旭和孫藝真、Nana合作Netflix新劇「挑情醜聞」，大尺度為藝術犧牲。然而劇集成效並未反映在收視率上，反而被批評不如裴勇俊當年主演的電影版。對此，池昌旭深感遺憾、孫藝真謙虛接受，導演鄭址宇則是一力扛責，認為會引發諸多爭議的原因都是他造成。
對於翻拍「挑情醜聞」，池昌旭和導演都抱持挑戰和突破的野心，池昌旭更認為這是「人生中值得一試的作品」。只是即便他們不停強調重點是角色的情感變化，觀眾仍不埋單。對於在劇中幾乎全裸卻被嫌身材不夠好，池昌旭表示，他事前並未跟導演討論，只是靠著自己的理解，覺得劇情重點不在裸露並沒有刻意健身，「我們討論更多的是床戲背後的意義，和想要傳達給觀眾的方向」。
談到和孫藝真合作，池昌旭直呼緊張又榮幸，「我唯一的罪過就是在戲中愛上了趙夫人（孫藝真飾）。」為了能精采地呈現和孫藝真的對手戲，池昌旭做了不少功課，包括拍攝時盡力保持劇中人物的拉扯感，在片場鮮少單獨和孫藝真交談，若要討論劇情一定都有導演在場，展現了池昌旭尊重已婚女星的邊界感。
對於將和全智賢搭檔合作奇幻愛情劇「人類X九尾狐」，池昌旭笑說：「感覺自己所有的心願，全都達成了。」他表示能和從小夢寐以求的前輩一起工作，實在非常幸運，「這種感覺真的很好，我會努力把與她們合作的一切都記在心裡」。
該劇主打大尺度與藝術表達，但播出後收視和口碑都不理想，還被拿來與裴勇俊當年的電影版比較，外界批評聲浪因此持續升高。 他表示拍攝前沒有特別和導演討論裸露尺度，也未刻意為戲健身，因為他認為劇情重點在角色情感與床戲背後的意義，而不是裸露本身。 談到孫藝真時，他直呼緊張又榮幸，拍攝時也刻意保持界線；至於即將和全智賢合作新戲，他則笑說心願達成，十分珍惜這次機會。
精華 FAQ
該劇主打大尺度與藝術表達，但播出後收視和口碑都不理想，還被拿來與裴勇俊當年的電影版比較，外界批評聲浪因此持續升高。
他表示拍攝前沒有特別和導演討論裸露尺度，也未刻意為戲健身，因為他認為劇情重點在角色情感與床戲背後的意義，而不是裸露本身。
談到孫藝真時，他直呼緊張又榮幸，拍攝時也刻意保持界線；至於即將和全智賢合作新戲，他則笑說心願達成，十分珍惜這次機會。
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