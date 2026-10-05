我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

央視紀錄片揭緬北電詐內幕 業績不佳就得「賣腎抵債」

蔣萬安公開邀約出席競選總部成立大會 蔡康永直球回應：欣然前往

觀影說劇/全裸難救挑情醜聞 池昌旭等不及新戲搭檔全智賢

記者李姿瑩／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
池昌旭接拍「挑情醜聞」，但收視不如預期。(圖／摘自Netflix IG)
池昌旭接拍「挑情醜聞」，但收視不如預期。(圖／摘自Netflix IG)

AI摘要

文章摘要整理：

池昌旭主演Netflix新劇挑情醜聞引發爭議，收視與評價未如預期，他回應裸戲與拍攝初衷，並透露對孫藝真及全智賢合作的期待。

池昌旭和孫藝真、Nana合作Netflix新劇「挑情醜聞」，大尺度為藝術犧牲。然而劇集成效並未反映在收視率上，反而被批評不如裴勇俊當年主演的電影版。對此，池昌旭深感遺憾、孫藝真謙虛接受，導演鄭址宇則是一力扛責，認為會引發諸多爭議的原因都是他造成。

對於翻拍「挑情醜聞」，池昌旭和導演都抱持挑戰和突破的野心，池昌旭更認為這是「人生中值得一試的作品」。只是即便他們不停強調重點是角色的情感變化，觀眾仍不埋單。對於在劇中幾乎全裸卻被嫌身材不夠好，池昌旭表示，他事前並未跟導演討論，只是靠著自己的理解，覺得劇情重點不在裸露並沒有刻意健身，「我們討論更多的是床戲背後的意義，和想要傳達給觀眾的方向」。

談到和孫藝真合作，池昌旭直呼緊張又榮幸，「我唯一的罪過就是在戲中愛上了趙夫人（孫藝真飾）。」為了能精采地呈現和孫藝真的對手戲，池昌旭做了不少功課，包括拍攝時盡力保持劇中人物的拉扯感，在片場鮮少單獨和孫藝真交談，若要討論劇情一定都有導演在場，展現了池昌旭尊重已婚女星的邊界感。

對於將和全智賢搭檔合作奇幻愛情劇「人類X九尾狐」，池昌旭笑說：「感覺自己所有的心願，全都達成了。」他表示能和從小夢寐以求的前輩一起工作，實在非常幸運，「這種感覺真的很好，我會努力把與她們合作的一切都記在心裡」。

池昌旭不後悔接拍「挑情醜聞」。(圖／Netflix提供)
池昌旭不後悔接拍「挑情醜聞」。(圖／Netflix提供)

精華 FAQ

  • 該劇主打大尺度與藝術表達，但播出後收視和口碑都不理想，還被拿來與裴勇俊當年的電影版比較，外界批評聲浪因此持續升高。

  • 他表示拍攝前沒有特別和導演討論裸露尺度，也未刻意為戲健身，因為他認為劇情重點在角色情感與床戲背後的意義，而不是裸露本身。

  • 談到孫藝真時，他直呼緊張又榮幸，拍攝時也刻意保持界線；至於即將和全智賢合作新戲，他則笑說心願達成，十分珍惜這次機會。

Netflix 孫藝真 全智賢

上一則

徐良巡演「送毛毛蟲麵包」救活瀕臨倒閉工廠 廠家回應

下一則

「兩天就夠賣了」 魏大勛又爆搞笑金句 網讚喜劇教科書

延伸閱讀

孫藝真產後挑戰19禁 池昌旭床戲全裸

孫藝真產後挑戰19禁 池昌旭床戲全裸
韓劇「挑情醜聞」嘴唇太凸讓人出戲 Nana道歉：是我的錯

韓劇「挑情醜聞」嘴唇太凸讓人出戲 Nana道歉：是我的錯
香取慎吾拍戲滑倒重摔 不顧傷勢「堅持咬牙演完」

香取慎吾拍戲滑倒重摔 不顧傷勢「堅持咬牙演完」
追了39集… 劉學義、譚松韻「圓房」卻只給看紅紗帳 劇迷氣炸了

追了39集… 劉學義、譚松韻「圓房」卻只給看紅紗帳 劇迷氣炸了

熱門新聞

81歲港星秦沛(右)近年生活重心移往加拿大溫哥華，女兒(左)經常分享與父親合照。(取材自Instagram)

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

2026-10-02 22:46
吳奇隆到天安門廣場慶祝中國「十一」國慶。（取材自微博）

球迷嗆「滾回中國」 吳奇隆「揮五星旗」爭議取消中職開球

2026-10-02 20:56
那英（左）和劉歡是多年的好友。（中新社檔案照）

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

2026-09-28 13:18
世界首富馬斯克緊牽為他生下四個小孩的齊利斯。（路透）

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

2026-10-02 15:42
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30
劉宇寧登上第48屆世界技能大賽閉幕壓軸獻唱，修長身材與成熟氣場被網友封為「世賽法拉利」。（取材自微博）

廚師轉型唱響世賽閉幕 劉宇寧獲封「世賽法拉利」全網刷屏

2026-09-28 07:00

超人氣

更多 >
華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕

華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕
孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出

孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出
貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙

貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙
華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」

華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」
逾1億元投資失利後 時裝品牌CEO疑槍殺亞裔妻後自戕

逾1億元投資失利後 時裝品牌CEO疑槍殺亞裔妻後自戕