我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞運／與詹皓晴賽後沒握手 謝淑薇：這有什麼奇怪嗎？

習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」

日男偶像傳交往13歲少女 親密合照曝光粉絲驚呆

記者李姿瑩／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本新生代男團aoen副隊長琉楓，近日陷入戀童癖爭議。（取材自Instagram...
日本新生代男團aoen副隊長琉楓，近日陷入戀童癖爭議。（取材自Instagram）

AI摘要

文章摘要整理：

aoen副隊長琉楓被爆與一名約13歲少女有多張親密合照，因年齡差距與疑似師生關係引發網友質疑，但目前尚無證據證明兩人存在戀愛或不當關係。

日本新生代男團aoen副隊長琉楓近日陷入爭議，日本社群平台X（原推特）流傳多張他與一名約13歲少女的合照，引發網友熱議。琉楓現年22歲，與少女年齡相差約9、10歲，網路上更流出兩人私下往來的相關照片及資訊，讓部分網友質疑成年偶像與未成年少女的互動是否恰當。

aoen是出道一年的新人男團。（取材自Instagram）
aoen是出道一年的新人男團。（取材自Instagram）

琉楓2003年出生於日本宮崎縣，4歲開始學習舞蹈，是aoen副隊長。aoen由選秀節目「応援-HIGH ～夢のスタートライン～」成團，最初由HYBE MUSIC GROUP旗下YX LABELS推出，目前則隸屬於HYBE JAPAN旗下新設獨立廠牌JCONIC，成員包括優樹、琉楓、雅久、輝、颯太、京助及禮央，7人於2025年6月以「青い太陽（The Blue Sun）」正式出道。

據日本網友說法，琉楓出道前曾擔任該名少女的舞蹈老師，兩人因此認識。部分粉絲認為，雙方過去存在師生關係，因此私下合照不代表兩人有戀愛關係；但也有網友認為，即使過去是師生，琉楓如今已成年且身為偶像，仍與未成年少女維持密切私交，應更加注意互動界線。

從網路流傳的照片來看，兩人曾有近距離擁抱合照、單獨出遊，也被指曾在住家等私人場所見面，甚至出現疑似使用同款物品的情況。此外，網路上也流傳少女與aoen其他成員聚餐、接觸的照片，其中餐桌上出現酒類飲品，也引發部分網友對場合是否適當的質疑。

即便如此，尚不足以證實琉楓與該名少女存在戀愛關係，也無法僅憑照片確認雙方實際互動情況，但如此沒有邊界感的行為已經不少網友公開撻伐，甚至懷疑琉楓可能有戀童癖好。

13歲少女分享多張跟琉楓親密互動的照片。（取材自Instagram）
13歲少女分享多張跟琉楓親密互動的照片。（取材自Instagram）

精華 FAQ

  • 主角是日本新生代男團aoen副隊長琉楓，因社群平台流出他與一名約13歲少女的合照與相關資訊，並被質疑互動界線不當，因此引發大量討論。

  • 流傳內容包含近距離擁抱照、單獨出遊照、在住家等私人場所見面的畫面，還有疑似使用同款物品的說法，甚至連少女與其他成員聚餐的照片也被放大檢視。

  • 目前不能證實。報導指出，雖有照片與網路傳聞，但不足以確認兩人實際互動情況或戀愛關係；爭議主要來自成年偶像與未成年少女接觸過密所引發的觀感問題。

日本

上一則

陳冠希「背心涼鞋」冷拒合照 突喊「一句話」神反轉 粉絲驚喜

下一則

孫儷為母慶生 68歲孫媽「貴氣全開」 鄧超獲封「滿分女婿」

延伸閱讀

零偽裝畫面瘋傳 Lisa挽「泰版車銀優」倫敦親密逛街

零偽裝畫面瘋傳 Lisa挽「泰版車銀優」倫敦親密逛街
8歲偶像驚傳驟逝 5天前才開心發文…家屬悲痛證死訊

8歲偶像驚傳驟逝 5天前才開心發文…家屬悲痛證死訊
祕戀宋雨琦7年？ 王嘉爾親口撇緋聞「目前單身」

祕戀宋雨琦7年？ 王嘉爾親口撇緋聞「目前單身」
粉絲要求合照遭冷拒… 陳冠希3秒後突喊「這句話」 驚喜收場

粉絲要求合照遭冷拒… 陳冠希3秒後突喊「這句話」 驚喜收場

熱門新聞

電影中布萊德彼特所承受的身體折磨都是真實的。圖／派拉蒙影業提供

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

2026-09-25 11:18
張晨光（左）勸陳美鳳入圍金鐘就好，千萬別得。記者林士傑／攝影

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

2026-09-25 16:26
圖為2019年劉歡(中)在湖南衛視音樂競技節目《歌手》「歌王之戰」摘得「歌王」桂冠。（湖南衛視供圖）

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

2026-09-25 22:23
蕭景鴻在「三塊錢」MV中化身早餐店老闆。圖／相信音樂提供

蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

2026-09-26 11:07
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30
那英（左）和劉歡是多年的好友。（中新社檔案照）

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

2026-09-28 13:18

超人氣

更多 >
專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜
她實測11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦

她實測11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦
再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光
剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛
香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味

香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味