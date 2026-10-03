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福原遙閃嫁「日本梅西」久保建英 甜曬合照秀婚戒

娛樂新聞組／綜合報導
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日本女星福原遙(右)宣布與日本足球代表隊球員久保建英(左)已經結婚。（取材自In...
日本女星福原遙(右)宣布與日本足球代表隊球員久保建英(左)已經結婚。（取材自Instagram）

AI摘要

文章摘要整理：

日本足球名將久保建英與演員福原遙2日同步宣布結婚，兩人曾低調交往未曝光，未來福原遙也將續留日本工作。

日本足球代表隊球員久保建英與知名演員福原遙2日分別透過個人Instagram宣布已經結婚。據相關人士透露，福原遙目前沒有懷孕，今後也會繼續在日本工作。

「體育報知」報導，兩人低調培養感情，過去從未被媒體報導交往消息，這次突然宣布結婚，令外界相當意外。

兩人各自上傳合照，並附上親筆署名，宣布：「在此向大家報告，我們已經結婚。」他們也談到對婚後生活的期許：「我們從小一路走來，都受到許多人的支持，才能有2日的自己。雖然我們還有許多不足，但今後不會忘記對大家的感謝，希望彼此扶持，共同建立一個充滿笑容的溫暖家庭。」

久保建英現年25歲，是日本國家足球代表隊隊員，現效力於西甲球隊皇家社會（Real Sociedad）。他因為腳法細膩、射門精準，被媒體譽為「日本梅西」。

久保建英在10歲時就受邀加入巴薩青訓營拉瑪西亞（La Masia，意為「農舍」）。在日本漫畫「足球小將翼」中，主角大空翼是第一位在巴薩踢球的日本人，久保因此也被稱為「真人版大空翼」。

福原遙現年28歲，從小學一年級便以童星之姿活躍於演藝圈，累積多部代表作品，包括2016年主演「Good Morning Call愛情起床號」、2019年主演「咖啡遇上香草」，以及2022年主演日本放送協會（NHK）晨間連續劇「飛舞吧！」。

精華 FAQ

  • 兩人都在2日透過個人Instagram上傳合照，並附上親筆署名，正式向大眾報告已經結婚，消息一出立即引發關注。

  • 報導指出，兩人一直低調培養感情，過去從未被媒體披露交往消息，因此突然宣布結婚，讓外界感到十分驚訝。

  • 據相關人士透露，福原遙目前並沒有懷孕，婚後也會繼續在日本工作，外界可預期她短期內仍會維持演藝活動。

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