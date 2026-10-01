狗仔拍下約會鐵證 T.O.P熱戀NANA「年初拍攝MV來電」
韓媒Dispatch曝光T.O.P與NANA的約會照片，指兩人從今年1月合作MV認識，6月正式交往；T.O.P方面則表示仍在確認傳聞真偽。
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韓媒Dispatch曝光T.O.P與NANA的約會照片，指兩人從今年1月合作MV認識，6月正式交往；T.O.P方面則表示仍在確認傳聞真偽。
韓團BIGBANG前成員T.O.P今天傳出墜入愛河！韓媒「Dispatch」今日公開他與女星NANA的約會照片，爆料兩人從合作拍攝MV開始結緣，今年6月正式發展成戀人關係。
據「Dispatch」報導，NANA今年1月演出T.O.P的新歌MV，兩人因此認識，之後持續保持聯繫，最終在6月從朋友升格成戀人。報導更曝光兩人在NANA位於九里市峨嵯山村住家附近約會的畫面，T.O.P戴著帽子、NANA則戴著口罩，兩人低調到便利商店約會，互動自然。
對於戀愛傳聞，T.O.P方面今向韓媒「Star News」表示：「目前正在確認戀愛傳聞是否屬實。」其實早在今年4月NANA就曾受邀到T.O.P的YouTube節目，當時還穿著相同服裝搭檔亮相，引發粉絲注意。節目中，兩人準備外送餐點、便利商店零食，一邊吃東西、一邊聆聽T.O.P的新專輯，互動雖略顯害羞，卻充滿微妙氣氛。
當時T.O.P聽著歌曲詢問NANA：「歌詞很坦白吧？」NANA則回應：「我很喜歡坦白的東西，覺得前輩把歌詞寫得很真誠，所以很喜歡。」T.O.P還問NANA：「妳是因為今天是工作告一段落，所以才吃這些（高熱量食物）嗎？」NANA則笑說：「所以為了替你加油，今天就放棄我的飲食控制。」兩人互動充滿曖昧氛圍。
T.O.P過去因捲入大麻案一度暫停演藝活動，2024年12月透過Netflix「魷魚遊戲2」回歸演藝圈，今年4月也以歌手身分推出作品，持續展開活動。NANA則是女團After School出身，近年以演員身分發展，日前則透過Netflix影集「情挑醜聞」與觀眾見面。
Dispatch公開T.O.P與NANA的約會照片，畫面顯示兩人在住家附近低調同行。報導稱兩人從合作MV結緣，經過一段時間聯繫後，已於6月發展成戀人關係。 據報導，NANA在今年1月參與T.O.P新歌MV演出，因此開始認識並保持聯繫。之後兩人關係逐漸升溫，並在6月從朋友正式升格為戀人。 T.O.P方面對外表示目前正在確認戀愛傳聞是否屬實。其實早在4月，NANA曾上T.O.P的YouTube節目，兩人互動自然又帶點曖昧，已引發不少粉絲注意。
精華 FAQ
Dispatch公開T.O.P與NANA的約會照片，畫面顯示兩人在住家附近低調同行。報導稱兩人從合作MV結緣，經過一段時間聯繫後，已於6月發展成戀人關係。
據報導，NANA在今年1月參與T.O.P新歌MV演出，因此開始認識並保持聯繫。之後兩人關係逐漸升溫，並在6月從朋友正式升格為戀人。
T.O.P方面對外表示目前正在確認戀愛傳聞是否屬實。其實早在4月，NANA曾上T.O.P的YouTube節目，兩人互動自然又帶點曖昧，已引發不少粉絲注意。
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