新片「暗殺者們」爆偏離真相 李英愛、金高銀推薦遭出征

李英愛(左圖)、金高銀(右圖)衰捲「暗殺者們」電影評論爭議。(取材自李英愛、金高銀Instagram)

AI摘要 文章摘要整理： 電影《暗殺者們》因取材自1974年陸英修狙擊事件，被批嚴重偏離真相；連推薦的李英愛、金高銀也遭波及，製作方則強調其為虛構創作。

由許秦豪執導，集結薛景求、朴海日與李敏鎬 等大牌影星主演的懸疑電影「暗殺者們」，近期因題材取材自1974年南韓 光復節發生的「第一夫人陸英修狙擊事件」，引發軒然大波。根據Money Today報導，由於劇本設定暗示了與官方調查報告不同的事件脈絡，遭部分政界人士、歷史團體及大眾砲轟「嚴重偏離真相」。風波不僅演變成法律與政治層面的論戰，甚至連政界團體都已提告製作團隊，相關爭議迅速在南韓網路論壇發酵。

根據TenAsia報導，這場輿論戰火很快蔓延至演藝圈。先前受邀出席VIP試映會並留下親筆推薦語的頂級女星李英愛，因大讚作品「張力十足且令人感動」，個人社群帳號隨即遭到大批不滿網友留言灌爆；曾寫下「對當下充滿感謝」的金高銀同樣難逃波及。此外，著名影評人李東振的評論影片湧入上千條爭議留言，擁有超過400萬訂閱的知名電影評論 YouTuber「G-Movie」甚至已將相關介紹影片悄悄下架，試圖切割這場風波。

眼看爭議持續擴大，電影製作公司Hive Media Corp正式發表聲明澄清，強調該片係參酌多項歷史文獻後，結合戲劇想像力重新構思的虛構故事，絕無試圖否定或扭曲客觀事實的意圖。製作方表示，劇情並未將特定人物定罪為背後主謀，希望大眾能以電影創作的角度看待作品。儘管如名導朴贊郁等業內人士對其敘事技巧給予正面評價，但這場圍繞歷史創傷與創作自由的爭議，短時間內恐怕仍難以平息。