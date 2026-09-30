日男團JO1出道7年 踏足北美5城市巡演 首站多倫多

日本人氣男團JO1正式進軍美國市場，29日舉行全美出道宣告儀式，宣布10月2日推出美國出道EP「ANIMAL」，並同步展開首次北美巡迴演唱會。（中央社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： JO1宣布10月2日推出美國出道EP《ANIMAL》並展開北美巡演。

JO1宣布10月2日推出美國出道EP《ANIMAL》並展開北美巡演。 重點二： 隊長與那城獎回顧疫情低潮，強調團體目標始終是走向世界。

隊長與那城獎回顧疫情低潮，強調團體目標始終是走向世界。 重點三：巡演首站多倫多，將走訪紐約、芝加哥、舊金山與洛杉磯。

AI摘要 文章摘要整理： 日本男團JO1正式進軍美國市場，推出美國出道EP《ANIMAL》並開啟北美5城巡演，成員也強調要以「JO1 POP」挑戰世界。

日本 人氣男團JO1正式進軍美國市場，並在東京丸之內的日本外國特派員協會舉行全美出道宣告儀式，宣布將於10月2日推出美國出道EP「ANIMAL」，並同步展開首次北美巡迴演唱會。

回顧出道7年來的歷程，隊長與那城獎坦言，出道不久便遇上疫情 ，曾經對未來感到迷惘，但進軍世界的目標始終沒有改變。如今終於踏上北美舞台，更喊出「不是J-POP，也不是K-POP，而是JO1 POP」，希望以獨特的音樂風格挑戰世界。

JO1透過選秀節目「PRODUCE 101 JAPAN」誕生，自2020年出道以來，已推出10張冠軍單曲，近年也逐步拓展海外活動，今年將首次踏上北美巡演舞台。

與那城獎回憶，團體成立之初就以「GO TO THE TOP」作為口號，希望有朝一日能站上世界舞台，沒想到出道不久便遇上疫情，許多活動被迫中斷，一度不知道未來該朝什麼方向前進。

不過，與那城獎強調，「只要我們繼續喊著GO TO THE TOP，就知道自己想要朝世界邁進」，這份心情始終沒有改變，如今終於迎來美國出道，也是朝向長年目標邁出的一大步。

對於即將進軍美國及加拿大，白岩瑠姬表示，最希望帶給海外觀眾的，就是團體的音樂及舞台表演。這次推出的「ANIMAL」共收錄6首歌曲，以英文歌詞為主，也包含日文歌曲，製作過程相當愉快，團體融合不同音樂元素，同時保留JO1原有的特色，希望打造全新的音樂風格。

談到團體的優勢，與那城獎表示，JO1由9名個性不同的成員組成，雖然海外觀眾要一次記住9個人並不容易，但每個人都有獨特魅力，反而成為團體的特色。「這7年來，我們一直在思考自己的優勢，以及現在能做到什麼」，如今在日本粉絲的支持下，終於能帶著累積多年的實力挑戰世界。

面對記者直接詢問是否憧憬韓國天團BTS，木全翔也坦言，「非常憧憬他們。但如果只是一直追隨他們的背影，就沒有意義了，所以希望能努力讓美國的大家感受到『JO1來了！』」他也透露，「希望有一天能親口對BTS前輩說，『我是因為憧憬你們，才一路走到這裡的。』」

記者會上，成員也以英文自我介紹，展現各自不同的個性。豆原一成拿自己的姓氏開玩笑，解釋日文中的「豆」就是豆子的意思，希望大家把他當成「日本版豆豆先生（Mr. Bean）」。

佐藤景瑚更直接以「MUSCLE」（肌肉）介紹自己，表示因為穿著外套，大家看不到他的肌肉，接著便脫下外套展示身材，笑說聽聞美國很流行肌肉，因此要帶著自己的肌肉前往北美。

JO1北美巡演將於10月2日從加拿大多倫多揭開序幕，接著前往紐約、芝加哥、舊金山，最後於11日在洛杉磯舉行最終場。

白岩表示，過去海外演出機會並不多，希望透過這次巡演，讓更多人親眼看到JO1的表演，「哪怕只是多一個人也好」。他也不忘感謝粉絲團JAM長期以來的支持，強調團體能夠一路走到現在，都離不開粉絲的陪伴，希望這次進軍北美，不只能讓海外粉絲開心，也能讓一直支持他們的日本粉絲感到驕傲。