我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美對中軍售有前例 六四後立法禁止 川普仍有1招能賣北京

加州10大最富郊區城 9個在灣區

傑尼斯性侵賠償告一段落 東山紀之卸任SMILE-UP.社長

記者闕志儒／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
東山紀之將卸下「SMILE-UP.」（原傑尼斯事務所）社長一職。(路透資料照片)
東山紀之將卸下「SMILE-UP.」（原傑尼斯事務所）社長一職。(路透資料照片)

東山紀之28日宣布將卸任「SMILE-UP.」（原傑尼斯事務所）社長，並於9月30日正式退任，10月1日起由律師山田將之接任社長兼首席合規總監。SMILE-UP.目前主要負責舊傑尼斯事務所性加害事件的受害者賠償工作，公司表示，隨著後續補償逐漸進入以法律程序及專業判斷為主的階段，因此決定改由法律專家主導新經營體制，代表董事藤島茱莉景子則持續留任。

據日媒報導，「SMILE-UP.」過去成立「受害者救濟委員會」，針對已故前社長喜多川強尼涉及的性侵問題，持續向前所屬藝人等受害者進行補償。公司公布，截至28日共有1047人提出賠償申報，其中582人已達成補償協議、578人完成賠償金支付。東山紀之也強調，經營體制改組並不代表受害者救濟工作結束，「希望對最後一名受害者都完成必要補償」的立場並未改變。

記者會上也出現一段插曲，被問到實際卸任日期時，東山先表示「是9月30日吧」，山田卻一度認為應為10月1日，同席律師木目田裕也也加入確認，三人對日期說法不一，引來現場笑聲。經過反覆翻閱資料確認後，最終釐清東山將於9月30日正式卸任，山田則自10月1日起接任社長，公司並再次重申，管理層更替不會影響後續賠償及受害者救濟工作。

精華 FAQ

  • 東山紀之將於9月30日正式卸任SMILE-UP.社長，10月1日起由律師山田將之接任社長兼首席合規總監。公司也確認，管理層交接不影響後續賠償作業。

  • 公司表示，受害者補償已逐漸進入以法律程序與專業判斷為主的階段，因此決定改由法律專家主導新經營體制，以提高處理效率與專業性。

  • 截至28日，共有1047人提出賠償申報，其中582人已達成補償協議，578人完成賠償金支付。東山強調，目標仍是對最後一名受害者完成必要補償。

性侵

上一則

Lady Gaga拍日本廣告不為賣新品 邀你到便利商店打工

下一則

孫可芳和劉冠廷「分手」 加盟新東家喊「像上新車」

延伸閱讀

想討回2.2億遭詐加密幣 數百受害者得先和政府司法角力

想討回2.2億遭詐加密幣 數百受害者得先和政府司法角力
懶人包／康乃爾大學性侵案 7男凌虐1女7小時 寫作文就沒事？

懶人包／康乃爾大學性侵案 7男凌虐1女7小時 寫作文就沒事？
隱私疑慮欺瞞用戶 臉書遭新墨西哥州陪審團裁定違法

隱私疑慮欺瞞用戶 臉書遭新墨西哥州陪審團裁定違法
移民專頁／綠卡樂透行政卡關 官司贏也沒用

移民專頁／綠卡樂透行政卡關 官司贏也沒用

熱門新聞

吳宇森近日迎來80大壽。(取材自Instagram)

吳宇森在加州迎80大壽 昔支持長女借精生子 今與孫女享天倫樂

2026-09-25 02:20
電影中布萊德彼特所承受的身體折磨都是真實的。圖／派拉蒙影業提供

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

2026-09-25 11:18
張晨光（左）勸陳美鳳入圍金鐘就好，千萬別得。記者林士傑／攝影

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

2026-09-25 16:26
辛龍(中)攜手方季惟(左)、王曈飆唱「朋友」，氣氛動人。圖／麗星郵輪提供

辛龍全面回歸演藝圈 與方季惟、王曈合作首秀

2026-09-23 12:17
關之琳（右）要過生日了，億萬富豪邱子傑（左）貼心送上專屬蛋糕，提前幫她慶生。（取材自IG＠jefferyyau）

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

2026-09-21 08:00
圖為2019年劉歡(中)在湖南衛視音樂競技節目《歌手》「歌王之戰」摘得「歌王」桂冠。（湖南衛視供圖）

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

2026-09-25 22:23

超人氣

更多 >
王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路
紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母
蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查