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「機智醫生」柳演錫居然是藝名：當初煩惱取不好很丟臉

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柳演錫私下多才多藝。（本報資料照片／記者王聰賢攝影）
柳演錫私下多才多藝。（本報資料照片／記者王聰賢攝影）

曾主演韓劇「機智醫生生活」的男演員柳演錫近日分享藝名由來，原來他本名叫「安演錫」，當年入行時不想連名字「演錫」都改掉，因此只更換姓氏，最後決定以「柳演錫」作為藝名。

柳演錫26日在YouTube頻道「柳演錫的週末演錫劇」公開的影片中，與宣傳電視劇《Dive to You》的金知妍、朴栖含分享名字的故事。

朴栖含透露，當年以偶像身分活動時曾使用藝名「朴承俊」，但本名是出生時祖父取的「朴景福」。柳演錫聽完笑說：「好可愛，小時候應該很容易被取笑吧。」

話題轉到自己時，柳演錫透露：「其實我也是藝名，本名是安演錫。」他表示，自己保留了「演錫」這個名字，因為「不想把別人叫我的名字改掉」。

柳演錫透露，最初曾考慮跟隨母親的姓氏，改成「趙演錫」。他說：「因為媽媽姓趙，所以想過要不要叫趙演錫。」不過，他當時已想到，如果日後成為演員卻經常飾演配角，「趙演」的發音又與韓文「配角」相近，會覺得有些介意。

他也曾考慮把藝名改成「朱演錫」（因同主演）。柳演錫說，自己25歲剛踏入演藝圈時，曾抱著「既然要取，就乾脆當主演」的想法。不過他隨後想到：「萬一我當不了主演，名字卻叫主演，那不是很丟臉嗎？」

幾經考慮後，他最終選擇「柳演錫」。柳演錫表示，當時自己對「柔軟」這個概念很有興趣，認為「演員應該要柔軟」，因此選擇與韓文柔軟同音的「柳」姓，搭配原名「演錫」，成為如今廣為人知的藝名。

精華 FAQ

  • 他本名其實是安演錫，進入演藝圈後改用柳演錫作為藝名。之所以只更換姓氏，是因為他不想把原本大家叫他的名字一起改掉。

  • 他曾想過用母姓改成趙演錫，也考慮過直接叫朱演錫，因為希望名字能有主演的氣勢。但他也擔心若演不到主角，反而會顯得很尷尬。

  • 柳演錫表示，當時他對「柔軟」這個概念很有興趣，認為演員應該保持彈性與包容，因此選擇與柔軟同音的柳姓，搭配原名演錫成為藝名。

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