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坂口健太郎新婚10天就出事 警察深夜上門竟因「妻子報警」

娛樂新聞組／綜合報導
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坂口健太郎。（取材自Instagram）
坂口健太郎。（取材自Instagram）

現年35歲的日本男星坂口健太郎9月6日才無預警宣布與圈外女友結婚，不料才過短短十天，其傳出深夜夫妻大吵，甚至驚動警察。

據「噓！星聞」引述日媒報導，9月17日深夜，警員接獲110求助通報後迅速抵達現場，發現是一對新婚夫妻爆發嚴重口角。令人訝異的是，打電話報警的居然是坂口健太郎的妻子，周遭人士聽聞消息大感震驚，感嘆新婚期就鬧出如此大動靜，婚姻路實在波折重重。報導並未提及2人爭吵原因以及警方後續處理結果，坂口健太郎的經紀公司也尚未有所回應。

據了解，坂口健太郎的妻子A小姐為一名年長他3歲的知名造型髮型師，兩人因合作劇集相識並穩定交往超過五年。外界普遍評價A小姐個性成熟可靠，長年默默作為堅實後盾支撐男方的演藝事業，但同時也有著敢愛敢恨的果敢性格。過往傳出坂口健太郎劈腿女星永野芽郁時，A小姐直接打電話給永野芽郁，要她「不要接近我的男朋友」。歷經感情風波後，最終坂口選擇和交往多年的A小姐結婚。

親友透露，坂口健太郎在婚後明顯減少在外喝酒的次數，把更多時間留給老婆，生活重心全放在家庭上，演藝圈相關人士還笑稱坂口「被老婆吃得死死的」。沒想到才新婚不久，竟又傳出深夜吵到報警，這條婚姻殿堂的開頭似乎並不美好。

精華 FAQ

  • 他在9月6日宣布與圈外女友結婚，沒想到僅過10天，9月17日深夜就傳出夫妻激烈口角，甚至驚動警方到場處理。

  • 報警的人是坂口健太郎的妻子A小姐。警方接獲110通報後趕到現場，發現是一對新婚夫妻爆發嚴重爭吵，至於原因與後續處理未被公開。

  • A小姐是年長他3歲的知名造型髮型師，兩人因合作劇集相識，並穩定交往超過5年。外界形容她成熟可靠，但個性也相當果敢強勢。

日本 坂口健太郎

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