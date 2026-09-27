妻子玄理生了 日星町田啓太升格當爸爸

町田啓太升格當新手爸爸。(圖╱LDH 愛夢悅提供)

日本 知名演員町田啓太透過經紀公司網站宣布，他與同為演員的妻子玄理的第一個孩子平安出生。

體育報知報導，對於家中增添了重要的新成員，町田啓太表示：「多了一個無可取代的存在，讓我更加感到肩負責任。雖然我們還有許多不足，但今後會以父母的身分一同成長，也會更加努力，精進演員這份工作。」

町田啓太也感謝一直以來身邊人的支持：「對於在懷孕、生產期間，給予我們溫暖體諒與關照的各位相關人士，我們由衷致上謝意。」

報導指出，町田啓太2022年與女演員玄理結婚，兩人因共同演出2017年電影「終著的場所」結識。

町田啟太代表作品包括「如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師」、「今際之國的闖關者」、「九條的大罪」等，2020年憑藉「如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師」奪下「第106回日劇 學院賞助演男優賞」及「第30回TV LIFE年度日劇大賞助演男優賞」，2022年更斬獲「GQ JAPAN Men of The Year年度突破男演員賞」，在日本、韓國都享有極高人氣。

玄理則是在日本出生的南韓籍女演員，能說日語、英語及韓語，2014年主演電影「聽水的聲音」，獲得第29屆高崎電影節最佳新人女演員等獎項，以演技派女星受到關注。

玄理報喜，第一個孩子平安出生了。(取材自Instagram)