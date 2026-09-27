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「深夜食堂」暌違7年重啟 小林薰自嘲：等到頭髮都白了

娛樂新聞組╱綜合報導
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「深夜食堂」最新一季等了七年才重啟，75歲主演小林薰笑稱談自己「等到頭髮都白了」...
「深夜食堂」最新一季等了七年才重啟，75歲主演小林薰笑稱談自己「等到頭髮都白了」。(取材自微博)

日本經典深夜劇「深夜食堂」暌違7年推出全新一季，75歲主演小林薰日前出席記者會笑稱談自己「等到頭髮都白了」。他透露，新作受限於製作經費，劇組甚至在寒冬前往神奈川山區一處廢棄小學搭景，但多年未見的台前幕後重新聚首，熟悉的食堂氛圍很快恢復。

綜合媒體報導，「深夜食堂」改編自安倍夜郎同名漫畫，2009年首播後廣受歡迎，後來透過Netflix上架，觀眾遍及全球190個國家及地區，更曾被南韓、中國翻拍，顯示作品跨越地域的影響力。新系列預定10月20日起在TBS、MBS等頻道播出。

小林薰表示，2019年播出前一季後，過去7年一直沒有再拍續集，因此收到重啟消息時，台前幕後都相當驚訝。這次因製作費有限，難以負擔昂貴攝影棚租金，劇組只好另闢場地，在神奈川深山的廢棄小學重新搭建食堂場景，1月底開拍時天氣寒冷。

不過，小林薰形容，工作人員再次聚首後，完全沒有久別重逢的生疏感，「只要走進食堂，就感覺不到7年的空白」。他也提到，疫情期間餐廳曾設置隔板、要求避免交談，更讓人重新體會「深夜食堂」裡一邊吃飯、一邊聊天的人情溫度，因此新作首集也融入疫情後食堂重新開張的情節。

面對海外觀眾對作品的喜愛，小林薰坦言自己也覺得不可思議，因為日本食堂狹小空間裡與陌生人共桌吃飯的情境，在海外並不普遍。他透露，新系列有望朝海外播出方向推進，但正式安排仍待公布；此外，還特別邀請一名台灣女演員客串，盼帶給台灣觀眾驚喜。

談到生活與飲食，小林薰說，隨著年紀增長，對高級餐廳和昂貴食材的欲望已逐漸降低，如今最喜歡與家人一起吃地方特產。他也透露，平時和妻子常一起煮飯，自己最常做的是下酒菜。至於老闆臉上的刀疤，他認為保留謎團才有趣，沒有必要揭開真相。

精華 FAQ

  • 該劇在2019年播出上一季後停拍多年，這次因製作團隊重新集結，並獲得新一季製作機會，才得以在時隔7年後重啟拍攝，讓主創與演員再次回到熟悉的食堂氛圍。

  • 由於製作經費有限，劇組無法負擔昂貴攝影棚租金，只好前往神奈川山區一所廢棄小學搭景，並在1月底寒冬中開拍，靠重新搭建場景完成拍攝。

  • 新作首集融入疫情後食堂重開張的情節，呼應人們重新面對面用餐的日常；同時作品也有望朝海外播出推進，並特別邀請台灣女演員客串，增加亞洲觀眾的期待。

南韓 日本 Netflix

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