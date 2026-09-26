邊佑錫登台重現經典名場面 女粉激動：比嫁給老公還幸福
韓流男神邊佑錫赴台舉辦粉絲見面會，吸引5000名粉絲到場過中秋節。他相隔近2年重返台北，讚嘆當時的回憶非常美麗，「到現在仍覺得覺得心動不已」。
邊佑錫在結束「21世紀大君夫人」宣傳後，便全力投入巡迴見面會，今年7月從首爾起跑，走過曼谷、橫濱、新加坡後來到台北。邊佑錫抵台後先抽空逛街血拼，透露特地造訪許光漢推薦的店家，也喝了珍珠奶茶，吃了非常多烤鴨和烤肉，還想試試看大腸麵線。
他的見面會以「FLOWER ROAD」揭開序幕，抽出兩名幸運粉絲上台，分別重現「青春紀錄」及「背著善宰跑」的經典場面。被抽中的女粉絲上台後激動大哭，直呼這輩子的好運都用在了今天，簡直「比嫁給老公還幸福」。全場粉絲感同身受興奮尖叫，邊佑錫受寵若驚，直搖手表示「別這麼說」，被粉絲激動告白驚呆。
這次見面會以「祕密圖書館」為概念，邊佑錫陸續翻開不同主題的書，其中「Secret Chapter」安排三項任務，第一關先考驗他對「背著善宰跑」劇情的熟悉程度，回答劇中善宰掉進噴水池後的衣服賠償金額；接著跟著影片完成「心動挑戰」，最後挑戰台灣夜市常見的立瓶遊戲，要在60秒內利用圓環將瓶子立起來。每成功完成一項任務，就能多抽出一名幸運粉絲上台品嘗他親手製作的雞蛋料理。
現場粉絲為他準備了驚喜，在大合照時舉起寫有「比滿月更加耀眼的佑錫」的手幅，送上中秋節應援。最後邊佑錫在「No Fate」、「Love Holic」的歌聲中走下舞台，讓所有粉絲都能近距離感受到他的帥氣魅力。
為了犒賞辛苦的邊佑錫，主辦單位這次在後台準備了咖啡車、牛軋餅，以及南韓名店「囕盈豚」的韓式烤肉，希望邊佑錫能夠感受到台灣的中秋氛圍。
邊佑錫這次來台是為了舉辦粉絲見面會，活動吸引約5000名粉絲到場。他相隔近2年重返台北，現場不僅演出互動橋段，也安排多項遊戲與驚喜。 活動中抽出幸運粉絲重現《青春紀錄》與《背著善宰跑》的經典場面，還有劇情問答、心動挑戰與夜市立瓶遊戲。完成任務後，粉絲可上台品嘗他親手做的雞蛋料理。 粉絲在大合照時舉起「比滿月更加耀眼的佑錫」手幅送上中秋應援；主辦單位則在後台準備咖啡車、牛軋餅和韓式烤肉，讓他感受台灣的中秋氛圍。
精華 FAQ
邊佑錫這次來台是為了舉辦粉絲見面會，活動吸引約5000名粉絲到場。他相隔近2年重返台北，現場不僅演出互動橋段，也安排多項遊戲與驚喜。
活動中抽出幸運粉絲重現《青春紀錄》與《背著善宰跑》的經典場面，還有劇情問答、心動挑戰與夜市立瓶遊戲。完成任務後，粉絲可上台品嘗他親手做的雞蛋料理。
粉絲在大合照時舉起「比滿月更加耀眼的佑錫」手幅送上中秋應援；主辦單位則在後台準備咖啡車、牛軋餅和韓式烤肉，讓他感受台灣的中秋氛圍。
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