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宋仲基驚喜現身大連揮桿 合照寵粉被讚41歲超凍齡

娛樂新聞組╱綜合報導
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宋仲基被讚「太陽的後裔」男主角的少年感又回來了。(取材自微博)
宋仲基被讚「太陽的後裔」男主角的少年感又回來了。(取材自微博)

南韓男神宋仲基近日低調現身中國大連的高爾夫球場，消息一出隨即在網路上引發熱烈討論，多位幸運網友在私人休閒行程中偶遇本尊，並曬出捕捉到的揮桿畫面與合照，讓「大連偶遇宋仲基打高爾夫」迅速登上熱搜。

據現場目擊網友透露，宋仲基當天身穿深色休閒運動夾克搭白色長褲，頭戴棒球帽，一身簡約隨性打扮。令人意外的是，他身邊並無大批保鑣或工作人員隨行，獨自享受揮桿樂趣，狀態相當鬆弛。面對禮貌上前打招呼的粉絲與路人，宋仲基展現極高親和力，不僅爽快答應簽名要求，更熱情配合合照，親切作風獲得全網一致讚譽。

除了超接地氣的態度外，宋仲基保養得宜的外貌更成為全場焦點。現年41歲的他素顏亮相，皮膚狀態極佳，不少網友驚呼「生圖比精修圖還抗打」、「根本就是20多歲的大男孩」，甚至掀起一陣「柳時鎮」的重溫劇集熱潮，紛紛直呼「太陽的後裔」男主角的少年感又回來了。

據了解，宋仲基本身就是資深高爾夫愛好者，亦曾擔任全球高爾夫推廣大使，此次大連之行純屬個人休閒行程，並無官方工作安排。男神不帶明星光環的真實一面，無疑再次圈粉無數。

精華 FAQ

  • 他被多位網友在中國大連的高爾夫球場偶遇，當時正在進行私人休閒行程中的揮桿活動，屬於沒有官方工作安排的個人行程。

  • 因為他身邊沒有大批保鑣或工作人員，還主動配合粉絲簽名與合照，態度自然又親切，因此獲得不少網友一致好評。

  • 他41歲仍以素顏亮相，皮膚狀態與整體氣質都相當年輕，被網友讚為超凍齡，甚至引發《太陽的後裔》回憶熱潮。

宋仲基 南韓

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