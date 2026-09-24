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神仙友情炸裂…閨密朴帥眉跨足泡菜 宋慧喬親開箱

記者梅衍儂／綜合報導
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宋慧喬狀態相當好。（取材自Instagram）
宋慧喬狀態相當好。（取材自Instagram）

南韓頂流女神宋慧喬對待朋友超有義氣，日前她在IG限時動態曬出一張泡菜照片，甜喊：「我們的帥眉泡菜」大方為跨足泡菜事業的女星好友朴帥眉打氣加持。

在南韓演藝圈提及「泡菜企業家」，許多人第一時間都會聯想到主持界天后洪真慶，但宋慧喬這次親自開箱並曬照宣傳，以自己的人氣幫好友朴帥眉打廣告，讓許多網友超羨慕這神仙友情。

演員朴帥眉近來進攻泡菜市場。（取材自Instagram）
演員朴帥眉近來進攻泡菜市場。（取材自Instagram）

事實上，宋慧喬、朴帥眉兩人的好感情在圈內早已眾所周知，日前宋慧喬在社群平台分享於活動現場身穿盛裝的美照時，朴帥眉便第一時間在底下留言親暱直呼：「我的狗狗」。而朴帥眉今年3月宣布跨足飲食產業，正式創立個人泡菜品牌，也曾登上電視購物台熱銷。她當時特別強調，自己親自跑遍大白菜農田，從挑選食材、研發私房食譜到外包裝設計均全程參與，傾注滿滿心血。

46歲的宋慧喬自1996年出道至今紅遍亞洲，保養得宜的絕佳狀態始終是外界關注焦點。目前她正積極準備，等待主演的Netflix原創影集「夢響年代」正式上映，百忙之中仍不忘為好友品牌賣力宣傳，也讓不少網友直呼「有這種女神閨密真的太幸福」。

宋慧喬的鉛筆腿令人羨慕。（取材自Instagram）
宋慧喬的鉛筆腿令人羨慕。（取材自Instagram）

宋慧喬在IG為好友朴帥眉的泡菜宣傳。（取材自Instagram）
宋慧喬在IG為好友朴帥眉的泡菜宣傳。（取材自Instagram）

精華 FAQ

  • 她在IG限時動態分享泡菜照片，並甜喊「我們的帥眉泡菜」，等於親自替好友朴帥眉的新泡菜品牌開箱背書，展現超高義氣。

  • 朴帥眉是在今年3月宣布跨足飲食產業，正式創立個人泡菜品牌，還曾登上電視購物台熱銷，強調從食材到包裝都親自參與。

  • 因為兩人互動一直很親密，宋慧喬曾替好友品牌發文，朴帥眉也會在貼文下留言互動；這次宋慧喬更親自宣傳，讓網友直呼羨慕。

宋慧喬 南韓

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