神仙友情炸裂…閨密朴帥眉跨足泡菜 宋慧喬親開箱

宋慧喬狀態相當好。（取材自Instagram）

南韓 頂流女神宋慧喬 對待朋友超有義氣，日前她在IG限時動態曬出一張泡菜照片，甜喊：「我們的帥眉泡菜」大方為跨足泡菜事業的女星好友朴帥眉打氣加持。

在南韓演藝圈提及「泡菜企業家」，許多人第一時間都會聯想到主持界天后洪真慶，但宋慧喬這次親自開箱並曬照宣傳，以自己的人氣幫好友朴帥眉打廣告，讓許多網友超羨慕這神仙友情。

演員朴帥眉近來進攻泡菜市場。（取材自Instagram）

事實上，宋慧喬、朴帥眉兩人的好感情在圈內早已眾所周知，日前宋慧喬在社群平台分享於活動現場身穿盛裝的美照時，朴帥眉便第一時間在底下留言親暱直呼：「我的狗狗」。而朴帥眉今年3月宣布跨足飲食產業，正式創立個人泡菜品牌，也曾登上電視購物台熱銷。她當時特別強調，自己親自跑遍大白菜農田，從挑選食材、研發私房食譜到外包裝設計均全程參與，傾注滿滿心血。

46歲的宋慧喬自1996年出道至今紅遍亞洲，保養得宜的絕佳狀態始終是外界關注焦點。目前她正積極準備，等待主演的Netflix原創影集「夢響年代」正式上映，百忙之中仍不忘為好友品牌賣力宣傳，也讓不少網友直呼「有這種女神閨密真的太幸福」。

宋慧喬的鉛筆腿令人羨慕。（取材自Instagram）

宋慧喬在IG為好友朴帥眉的泡菜宣傳。（取材自Instagram）