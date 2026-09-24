孔劉霸氣黑西裝 粉絲陷瘋狂秒喊：金信回來了

南韓 不老男神孔劉近日再度以迷人魅力爆擊粉絲心臟。身為知名國民咖啡品牌KANU的長期代言人，孔劉日前特地出席位於首爾新世界百貨江南店所舉辦的「2026 Kanu Barista Championship」咖啡師競賽開幕式。他以一身筆挺的黑色西裝帥氣亮相，讓現場與網路上的粉絲瞬間陷入瘋狂，直呼：「熟悉的『心動感』又回來了！」

噓！星聞報導，活動當天，孔劉身穿剪裁俐落的經典黑西裝搭配白襯衫與黑領帶，展現出無懈可擊的熟男魅力。這身充滿霸總與紳士氣質的打扮，讓不少網友驚嘆他的帥氣度再次創下新高度，更讓許多劇迷感動表示：「彷彿一秒夢回『孤單又燦爛的神—鬼怪』裡的大叔金信！」

除了神仙級的顏值與完美穿搭，孔劉在活動現場的「暖男」行徑更是圈粉無數。作為品牌大使的他，不僅笑容滿面地與主辦方共同參與了開幕剪綵環節，在面對即將上場、心情難免緊張的參賽選手們時，孔劉更是毫無巨星架子，主動上前給予溫暖的擁抱以示鼓勵，親和力十足的舉動讓現場氣氛十分溫馨。

此外，孔劉也親自體驗了現場的試飲環節，認真品嘗咖啡的模樣同樣散發著迷人費洛蒙。