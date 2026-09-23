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宋慧喬放閃閨密朴帥眉 46歲超美「鉛筆腿」曝光

記者梅衍儂／即時報導
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宋慧喬狀態相當好。（取材自Instagram）
宋慧喬狀態相當好。（取材自Instagram）

南韓頂流女神宋慧喬對待朋友超有義氣，日前她在Instagram限時動態曬出一張泡菜照片，甜喊：「我們的帥眉泡菜」大方為跨足泡菜事業的女星好友朴帥眉打氣加持。

在南韓演藝圈提及「泡菜企業家」，許多人第一時間都會聯想到主持界天后洪真慶，但宋慧喬這次親自開箱並曬照宣傳，以自己的人氣幫好友打廣告，讓許多網友超羨慕這神仙友情。

事實上，兩人的好感情在圈內早已眾所周知，日前宋慧喬在社群平台分享於活動現場身穿盛裝的美照時，朴帥眉便第一時間在底下留言親暱直呼：「我的狗狗」。而朴帥眉今年3月宣布跨足飲食產業，正式創立個人泡菜品牌，也曾登上電視購物台熱銷。她當時特別強調，自己親自跑遍大白菜農田，從挑選食材、研發私房食譜到外包裝設計均全程參與，傾注滿滿心血。

46歲的宋慧喬自1996年出道至今紅遍亞洲，保養得宜的絕佳狀態始終是外界關注焦點。目前她正積極準備，等待主演的Netflix原創影集「夢響年代」正式上映，百忙之中仍不忘為好友品牌賣力宣傳，也讓不少網友直呼「有這種女神閨蜜真的太幸福」。

宋慧喬的鉛筆腿令人羨慕。（取材自Instagram）
宋慧喬的鉛筆腿令人羨慕。（取材自Instagram）

宋慧喬在Instagram為好友朴帥眉的泡菜宣傳。（取材自Instagram）
宋慧喬在Instagram為好友朴帥眉的泡菜宣傳。（取材自Instagram）

演員朴帥眉近來進攻泡菜市場。（取材自Instagram）
演員朴帥眉近來進攻泡菜市場。（取材自Instagram）

精華 FAQ

  • 她在Instagram限時動態曬出泡菜照片，甜喊「我們的帥眉泡菜」，替跨足泡菜事業的女星好友朴帥眉公開打氣，也順勢幫對方品牌增加曝光。

  • 因為宋慧喬不只親自開箱還主動幫忙宣傳，朴帥眉也曾在她的社群貼文下留言喊「我的狗狗」，彼此互挺的互動讓網友直呼是神仙友情。

  • 朴帥眉今年3月宣布創立個人泡菜品牌，並曾登上電視購物台熱銷；她強調自己親跑大白菜農田，從選材、研發食譜到外包裝設計都全程參與。

宋慧喬 南韓

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