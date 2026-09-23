韓劇「挑情醜聞」嘴唇太凸讓人出戲 Nana道歉：是我的錯
韓星孫藝真產後復出之作，攜手池昌旭、Nana（林珍兒）的古裝影集「挑情醜聞」，在Netflix一亮相便因裸露劇情投下震撼彈。而Nana也因長相過於混血、豐唇過度不適合古裝，讓觀眾投入感到出戲。她23日道歉，坦言若自己的個人選擇造成觀劇不適，「那就是我的錯」。
女團After School出身的Nana於22日在付費粉絲交流平台Bubble，分享對Netflix原創影集「挑情醜聞」觀眾反應的真實想法。該劇於18日上線後因尺度受到關注，但播出後評價兩極，負評隨之湧現。有網友看完後批評，「比起Nana的演技，視線只會集中在她的嘴唇上」。
面對相關爭議，Nana表示：「如果我的嘴唇讓觀看的人感到不舒服，那就是我的錯。」她進一步說：「我認為，這是我作為演員所做的不恰當個人選擇。」間接認了醫美豐唇。
Nana也寫道：「愛我的粉絲看到那些負評，心裡一定會很痛。所以我更覺得對不起大家。今後我會努力，讓我們能一起聽到更多好的話。」展現對粉絲的關心。
Nana在「挑情醜聞」中飾演年輕寡婦，在一個連女性為守節與貞操而活，都必須受到時代規範限制的社會裡，放棄一切，只能日復一日地生活，她並與池昌旭有床戲鏡頭。
觀眾認為她的嘴唇過於突出、外型太混血，與古裝氛圍不符，導致注意力集中在她的外貌而非演技，讓劇情投入感被破壞，因此負評迅速出現。 她在Bubble上表示，如果自己的嘴唇讓觀眾感到不舒服，那就是她的錯，並坦言這是自己作為演員做出的不恰當個人選擇，等同間接承認醫美豐唇。 Nana表示，愛她的粉絲看到那些負評一定會很難受，所以她覺得更對不起大家，也承諾未來會更加努力，希望能和粉絲一起聽到更多好消息。
精華 FAQ
觀眾認為她的嘴唇過於突出、外型太混血，與古裝氛圍不符，導致注意力集中在她的外貌而非演技，讓劇情投入感被破壞，因此負評迅速出現。
她在Bubble上表示，如果自己的嘴唇讓觀眾感到不舒服，那就是她的錯，並坦言這是自己作為演員做出的不恰當個人選擇，等同間接承認醫美豐唇。
Nana表示，愛她的粉絲看到那些負評一定會很難受，所以她覺得更對不起大家，也承諾未來會更加努力，希望能和粉絲一起聽到更多好消息。
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