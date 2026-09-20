日本25歲男偶像「把女友揍到頭破血流」公司震怒開鍘

猪俣周杜缺少磨練就成為偶像，完全不知愛惜羽毛。(取材自IG)

日本 人氣男團timelesz成員猪俣周杜驚傳涉入傷害案件，19日遭警視廳依傷害嫌疑逮捕，所屬公司STARTO ENTERTAINMENT隨即宣布暫停其所有演藝活動，多項代言及節目也緊急切割。

據日媒報導，事件發生於18日晚間10時30分左右，猪俣周杜與一名26歲女性友人駕車前往東京都江東區某間便利商店。兩人在停車場的車內爆發口角，他涉嫌數度攻擊女子臉部，造成對方流鼻血及臉部瘀青。女子隨後逃進便利商店求助，目擊的顧客代為報警，案件因此曝光。另有報導指出，受傷女子向警方表示自己是猪俣的女友。

面對警方調查，猪俣周杜坦承雙方曾發生爭執，但否認毆打，辯稱只是口角過程中「手不小心碰到對方」。警方目前仍在釐清事發經過，他於20日上午被移送檢方偵辦，東京灣岸警署外聚集約50名媒體記者；他戴著口罩坐在移送車輛後座，全程低頭不語。

STARTO ENTERTAINMENT事後在官網致歉，表示已深刻認知事件的嚴重性，即日起暫停猪俣周杜所有演藝活動。他個人代言的美容保健品牌ByGLOW，以及日清、AOKI、ABC-MART等相關廣告也陸續下架。日本電視台則臨時更改20日播出的「timelesz familiar」內容，至於timelesz是否照常出席23日特別節目「1.2億人的感謝！歌之感謝祭」，公司表示仍在協商因應方式。

timelesz前身為Sexy Zone，菊池風磨、佐藤勝利與松島聰於2024年4月告別舊團名，並透過Netflix選秀節目「timelesz project」招募新血。寺西拓人、原嘉孝、橋本將生、猪俣周杜及篠塚大輝最終入選，團體於2025年2月15日以8人體制重新出發。如今才打拚一年半就鑄下大錯，猪俣周杜不僅連累團體名聲有損，相關工作也已全面喊卡。