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車銀優咖啡廳對話遭竊聽 50歲狂粉回收「證物」被逮

娛樂新聞組／綜合報導
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車銀優在咖啡廳遭竊聽。（ 歐新社資料照片）
車銀優在咖啡廳遭竊聽。（ 歐新社資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：車銀優在咖啡廳私下談話遭50歲女性非法竊聽。
  • 重點二：嫌疑人疑在桌下裝設設備，兩度潛伏後取回遭逮。
  • 重點三：警方改採不拘留調查，並追查器材來源與共犯。

人氣男星車銀優成為非法竊聽的受害者。「噓！星聞」引述韓媒「Newsis」、「韓聯社」報導，首爾龍山警察署證實，一名年約50歲的女性A某因涉嫌違反「通信祕密保護法」正接受警方調查。警方指出，A某涉嫌在龍山區一間咖啡廳的桌子下方偷偷安裝竊聽設備，藉此竊聽車銀優與同行夥伴的私人交談內容，嚴重干擾藝人的個人生活。

根據報導，警方調查發現A某曾於上月底兩度前往該間咖啡廳潛伏並完成設備佈署，並於30日企圖返回現場回收竊聽工具時，當場被逮捕。雖然警方最初實施了緊急逮捕，但考慮到相關法律程序，目前已將其釋放並轉為不拘留調查。警方目前正對其手機進行數位鑑識，以進一步釐清竊聽器械的取得管道，以及背後是否涉及其他共犯協助。

報導還指出，警方表示案件仍在深入偵辦中，基於偵查不公開原則無法透露更多細節。

1997年出生的車銀優作為知名男團ASTRO成員及演員，在全亞洲享有極高人氣，他已於去年7月以陸軍現役身分入伍，目前正在軍樂隊服役中。這起發生於其休假或私人時間的私密對話遭竊聽事件傳出後，隨即引發廣大粉絲與韓國社會對藝人隱私安全的高度關注。

精華 FAQ

  • 警方指稱，一名50歲女性在首爾龍山區咖啡廳桌下安裝竊聽設備，企圖偷聽車銀優與同行者的私人對話，並在回收設備時被逮捕。

  • 警方調查發現她上月底曾兩度前往咖啡廳埋設設備，30日返回現場回收時當場被逮。雖先以緊急逮捕處理，但後續改為不拘留調查。

  • 警方正對嫌疑人手機進行數位鑑識，釐清竊聽器材的取得管道，以及是否還有其他共犯或協助者；由於偵查不公開，細節暫未完全揭露。

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